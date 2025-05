GenteAsí ¬ La fecundación in vitro tiene apoyo de Trump, pero divide a la derecha

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).- La fecundación in vitro, apoyada por Donald Trump, ha desatado un debate en varios sectores de Estados Unidos, incluyendo la derecha. La controversia llegó a un punto crítico con el ataque a una clínica de reproducción asistida en California. En la explosión murió una persona y otras cinco resultaron heridas.

El sábado 17 de mayo, un coche bomba estalló afuera del American Reproductive Center, una clínica de fertilidad y laboratorio de fertilización in vitro. Según reportes policiacos, la explosión se sintió a más de tres kilómetros de distancia.

El FBI señala a Guy Edwards Bartkus, de 25 años, como responsable del atentado. Según la agencia federal, el joven, quien fue la única víctima mortal, dejó manifiesto antinatalista. Es decir una proclama de que la humanidad no debe seguir reproduciéndose.

Ese día no había pacientes, pero sí varios embriones. Y son estos óvulos fecundados los que están dividiendo incluso a la derecha. En 2024 la Corte Suprema del estado de Alabama determinó que los embriones congelados son “personas”.

Este veredicto derivó de una demanda contra una persona que, accidentalmente, dejó caer un contenedor con embriones, los cuales ya no pudieron ser implantados. Ante esto, la Universidad de Alabama dejó de dar servicios de fecundación in vitro (FIV) ante el temor de que, si alguien cometía una falla, les acusaran de matar bebés.

Para la gente antiderechos, o sea, quienes se oponen a que las mujeres y personas con capacidad de gestar interrumpan su embarazo, el embrión es una niño con potencial de ser ingeniero o político, si sufre alguna mutación. Entonces, parecería que esta decisión de la Corte de Alabama va en la misma sintonía.

