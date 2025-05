Un Tribunal de apelaciones de EU levanta temporalmente el bloqueo a los aranceles.

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS).- Un Tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha levantado este jueves el bloqueo impuesto en la víspera a la mayor parte de los aranceles globales del Presidente estadounidense, Donald Trump, alegando que se había extralimitado en sus funciones cuando adoptó esta medida, que declaró de "ilegal".

Así, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos ha emitido una breve orden que otorga la suspensión temporal, mientras sopesa una suspensión más prolongada, según ha informado la agencia de noticias Bloomberg.

Poco antes, la Casa Blanca afirmó que el fallo del Tribunal de Comercio Internacional (CIT) que ordenaba suspender los aranceles era "flagrantemente erróneo" y expresó su confianza en que esta decisión fuera revocada en el proceso de apelación, aunque informó de que podía llegar a solicitar la suspensión inmediata de la ejecución de este fallo al Tribunal Supremo de Estados Unidos.

.@PressSec: "We have seen, time and time again, these lower district court judges ruling against this Administration and @POTUS' basic executive authority and powers — and this Administration is fighting every single one of those battles in court." pic.twitter.com/b5usoorsLI

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 29, 2025