EU recibió a 500 mil migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. Ahora los corre

MADRID, 30 May (EUROPA PRESS).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha accedido a una petición de la Administración de Donald Trump para eliminar un programa que ha permitido a 532 mil personas de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela vivir y trabajar en el país norteamericano, fruto de una medida dictada durante la etapa de Joe Biden en la Casa Blanca.

La decisión del Supremo abre la puerta a la expulsión de más de medio millón de personas que pudieron en su día entrar legalmente en Estados Unidos tras solicitar desde el extranjero su incorporación a este programa, al que ahora Trump quiere poner fin dentro de una batería de medidas para limitar la llegada de migrantes.

🚨BREAKING: The Supreme Court has ruled to allow President Trump to proceed with revoking legal status for the 500,000 criminal aliens flown into the U.S. under Biden’s policies. pic.twitter.com/4zE7G6xSeG

— Benny Johnson (@bennyjohnson) May 30, 2025