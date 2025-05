El órgano internacional favorito de la derecha visita a ministros de la SCJN

Pese a que los ministros Norma Piña Hernández, Javier Laynez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo se han opuesto y han criticado la elección Judicial en México, la OEA se reunió con ellos para conocer su visión sobre los comicios del próximo 1 de junio en los que se renovará el Poder Judicial de la Federación.

Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).– La jefatura de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), una organización con sede en Washington acusada de injerencismo y de velar por los intereses de Estados Unidos en el continente, se reunió el día de ayer con los ministros Norma Piña Hernández, Javier Laynez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo, para conocer su visión sobre las elecciones del 1 de junio, a la que estos tres integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han opuesto y han criticado públicamente.

Tanto la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como el expresidente Andrés Manuel López Obrador han cuestionado la injerencia que ha tenido la OEA en la región. En agosto pasado, por ejemplo, Sheinbaum, entonces Presidenta electa, criticó que la Organización de los Estados Americanos sí se posicionará sobre las elecciones en Venezuela y no por otros temas en la región. “¿Por qué la OEA no habla en otros casos y en este caso sí?”, preguntó. El entonces Presidente López Obrador también se posicionó en ese entonces en los mismos términos: “¿Qué se tiene que meter la OEA? Eso es injerencismo, por eso la OEA no tiene credibilidad”.

La Ministra Norma Piña, quien se ha reunido en secreto con opositores al gobierno actual, alentó las movilizaciones y protestas del Poder Judicial en contra de la Reforma Judicial e incluso buscó bloquear su implementación desde la Suprema Corte, sin embargo no contó con los respaldos necesarios. El Ministro Pardo Rebolledo, a su vez, pidió el 18 de mayo examinar la legitimidad democrática del Poder Judicial de la Federación, mientras que el Ministro Laynez Potisek afirmó esta semana a Radio Fórmula que esta reforma es “antinatura porque no puedes llevar esos cargos a elección popular”.

Norma Piña, Pardo Rebolledo, Laynez Potisek al igual que los ministros Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena han dicho que no acudirán a votar este domingo. “Yo sí estoy bien preocupado por mi país, este es un error histórico, y el problema es que es una reforma que no se corrige sencillamente”, declaró Potisek este miércoles a La Jornada.

Pese a ello, la OEA solo se reunió con tres ministros que abiertamente han rechazado la elección judicial “para conocer su visión de cara a las elecciones del 1 de junio”. La Misión de la Organización de los Estados Americanos encabezada por Heraldo Muñoz también tuvo encuentros con el presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña, quien detalló a la Prensa que hizo una amplia explicación a esa “delegación de alto nivel” sobre la reforma judicial y ahondó que le plantearon inquietudes sobre los posibles riesgos derivados de la reforma constitucional en materia judicial.

“Me preguntó (Heraldo Muñoz, jefe de la Misión de la OEA) sobre los peligros de la reforma constitucional, sobre la independencia del Poder Judicial y la capacidad técnica de los nuevos integrantes, y cómo se decidieron las candidaturas”, declaró Noroña, quien también le dijo a la Misión que a la OEA “no le hemos tenido confianza, la vemos como una herramienta del gobierno de Estados Unidos, como una punta de lanza intervencionista en nuestros países”. Pese a ello indicó: “Nunca hemos puesto ninguna cortapisa, al contrario, siempre hemos sido promotores de que haya observación en todo proceso electoral y no podía ser la excepción”.

La Misión de Observación Electoral de la OEA inició el fin de semana pasado su trabajo en el país de cara a los comicios del domingo 1 junio. La Misión está encabezada por el excanciller de Chile Heraldo Muñoz Valenzuela.

La delegación está compuesta por 16 personas de 10 países, y analizará temas relacionados con la organización y tecnología electoral; justicia electoral; judicatura; y participación de mujeres, como lo ha hecho la OEA en otras tres ocasiones en elecciones judiciales en la región. Tras las votaciones, Misión presentará un informe preliminar con sus observaciones y recomendaciones. Posteriormente, se presentará un informe final ante el Consejo Permanente de la Organización.