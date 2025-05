La Rosario Castellanos inicia inscripciones: Ve AQUÍ carreras, requisitos y fechas

Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, destacó que este año se van a graduar los primeros 250 médicos de la Universidad Rosario Castellanos.

Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum invitó a los jóvenes a registrarse a la convocatoria de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), para estudiar la licenciatura en alguna de las sedes físicas que se abrirán este año, así como en su modalidad a distancia. Aquí te contamos cómo y dónde registrarte, así como las carreras que esta institución ofrece.

En conferencia de prensa matutina, la mandataria detalló que este año la Universidad estrenará sedes físicas en Soledad de Graciano, San Luís Potosí; en Teolocholco, Tlaxcala; en Kanasín, Yucatán; en Tijuana, Baja California; Chalco y Naucalpan en el Estado de México; Comitán de Domínguez, en Chiapas; y en Chimalhuacán, Estado de México. Estas se suman a los siete campus existentes en la Ciudad de México y agregó que también se puede acceder a licenciaturas en línea.

¿Cuáles son las carreras que ofrece la Universidad Rosario Castellanos?

La Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, destacó que la Universidad Rosario Castellanos cuenta actualmente con una matrícula de 55 mil 738 estudiantes: 54 mil 370 de licenciatura, mil 368 en posgrado y 68 en estudios combinados del Modelo 3-2-3, que es un esquema para estudios de doctorado en ocho años.

Además, tiene una oferta educativa de 36 licenciaturas, 15 posgrados, cinco especialidades, siete maestrías y tres doctorados. Estas licenciaturas son:

Licenciatura en Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas

Licenciatura en Ciencias de Datos para Negocios

Licenciatura en Contaduría y Finanzas

Licenciatura en Derecho y Criminología

Licenciatura en Urbanismo y Desarrollo Metropolitano

Licenciatura en Derecho y Seguridad Ciudadana

Licenciatura en Humanidades y Narrativas Multimedia

Licenciatura en Economía y Desarrollo Sostenible

Licenciatura en Turismo

Licenciatura en Psicología

Licenciatura en Relaciones Internacionales

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Licenciatura en Ingeniería en Control y Automatización

Licenciatura en Filosofía e Historia

Licenciatura en Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas

Licenciatura en Mercadotecnia y Ventas

Ruíz Gutiérrez detalló que hasta el momento 6 mil 741 personas han egresado de alguna de las licenciaturas de la institución, 764 en posgrado y 42 técnicos superior universitario; mientras que la Universidad de la Salud –que por instrucciones de la Presidenta será parte de la UNRC- tendrá su primera generación graduada con 250 médicos y médicas.

¿Cómo y hasta cuándo puedo registrarme en la Universidad Rosario Castellanos?

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que los interesados en integrarse a la Universidad Rosario Castellanos el próximo ciclo escolar, tienen hasta este 1 de junio a las 23:39 horas para registrarse a través de la página https://urc.cdmx.gob.mx/registro_aspirantes_licenciatura/. Los intersados deberán tener a la mano la siguiente documentación:

• Carta de registro con tu folio y datos personales.

• Acta de nacimiento certificada.

• Identificación oficial (Credencial de Elector o Pasaporte vigente; NO se aceptan licencias de conducir. Clave Única de Registro de Población CURP (formato actual y vigente).

• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses (agua, predial, luz, teléfono fijo; NO se aceptan comprobantes bancarios, ni comprobantes de telefonía móvil.

• Certificado de educación media superior o copia certificada. Si aún no lo tienes, entrega la constancia de trámite de certificado.

• Constancia de vigencia de Seguridad social, en caso de contar con ella.

¿Qué sigue después del registro?

Al concluir el proceso de registro, la UNRC comenzará el proceso de admisión que consta de las siguientes etapas:

Programa para el ingreso a la UNRC: a partir del 2 de junio.

Publicación de resultados a partir del 24 de junio de 2025 a las 15:00 horas.

Inscripción: a partir del 26 de junio de 2025 a las 12:00 horas y hasta el 4 de julio de 2025 a las 22:00 horas.

Entrega de documentos y validación de comprobante de inscripción: de acuerdo al calendario y validación documental.

Inicio del ciclo escolar: a partir del 8 de septiembre de 2025.

En caso de ser admitido o admitida, los alumnos deberán presentar la siguiente documentación:

Certificado original de bachillerato o copia certificada ante notario público. De no contar con certificado, aún podrá presentar una constancia acompañada del historial académico debidamente sellados y firmados en los que se mencione que ha concluido y acreditó en su totalidad el bachillerato. No se considerarán validos las constancias o historiales que indiquen un avance inferior al 100 por ciento.

Tres fotografías tamaño infantil, blanco y negro, sin retoque, fondo blanco, vestimenta formal, de frente, rostro serio, orejas y frente descubiertos.

Imprime todas las hojas de tu comprobante de inscripción al ciclo escolar 2024- 2 dos juegos por ambos lados de todo incluyendo la hoja denominada acuse de entrega de documentación.

Acuse de llenado de Autodiagnóstico de Conocimientos Generales. Lo podrás realizar una vez inscrito.

Acuse de llenado de Autodiagnóstico Médico Automatizado. Lo podrás realizar una vez inscrito.