El ICE detiene en Florida a 100 trabajadores de la construcción tras redada masiva

Los Ángeles, 30 de mayo (La Opinión).- Más de 100 personas fueron detenidas la mañana de ayer tras una redada del ICE en una obra en construcción en Tallahassee, Florida, según un comunicado de prensa de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La redada de inmigración se realizó en una obra en construcción, Perla, un nuevo complejo de viviendas para estudiantes, cerca de la Universidad Estatal de Florida.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Tampa (HSI Tampa) informó en el comunicado que algunos de los detenidos eran de México, Guatemala, El Salvador, Colombia, Nicaragua y Honduras, “por nombrar algunos”.

BREAKING! @HSITampa led teams from @EROMiami @FLHSMV @fdlepio @DEAMiamiDiv @FBIJacksonville @ATF_Tampa @USMarshalsHQ @IRSCI_Miami during the arrest of more than 100 illegal aliens (some of which were previously deported and others with criminal backgrounds) at a major… pic.twitter.com/FGLwWBW2Gr

En la redada de ICE colaboraron agentes de Operaciones de Control y Deportación del ICE, Patrulla de Carreteras de Florida, FBI, Administración de Control de Drogas, Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), Servicio de Alguaciles de EU, Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida y Servicio de Impuestos Internos (IRS) – Investigaciones Criminales-.

“Este tipo de medidas de cumplimiento de la ley tienen como objetivo eliminar el empleo ilegal, responsabilizar a los empleadores y proteger las oportunidades de empleo para la fuerza laboral legal de Estados Unidos”, declaró Nicholas Ingegno, agente especial adjunto a cargo de ICE HSI Tallahassee. “HSI Tallahassee, en colaboración con nuestros socios estatales, locales y federales, seguirá protegiendo la seguridad pública mediante la aplicación de las leyes de inmigración de nuestro país”.

Durante la redada, se vio a agentes de la ley deteniendo a personas en la obra de construcción de “un complejo de uso mixto de siete pisos llamado “Perla at the Enclave”, según Tallahassee Democrat, que estimó que esta puede que sea la mayor redada contra los migrantes indocumentados en Florida desde que el Gobernador Ron DeSantis respaldó la agenda de deportaciones masivas del Presidente Donald Trump.

Thursday's raid in Tallahassee is perhaps the largest in North Florida yet under the Trump and DeSantis administration.

Leonardo Garcia worked at the construction site in College Town, and watched as federal and state police apprehended his uncle.

"Police surrounded the whole… pic.twitter.com/ERzBMJeycA

— Jason Delgado (@JasonDelgadoX) May 29, 2025