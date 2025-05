El Presidente de EU anuncia que subirá los aranceles globales al acero del 25 al 50%

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que duplicará las tarifas arancelarias que gravan las importaciones de acero del país norteamericano, pasando del 25 por ciento --tipo en el que se encuentran tras la entrada en vigor de esta medida el pasado 12 de marzo-- al 50 por ciento.

Trump aseguró que esta medida beneficiará al "acero estadounidense" y protegerá los empleos de los trabajadores de la industria siderúrgica del país, sobre quienes ha sostenido que ha estado "cuidando" con las tarifas aduaneras.

.@POTUS: "We don’t want America’s future to be built with shoddy steel from Shanghai—we want it built with the strength and the pride of Pittsburgh." 🇺🇸 pic.twitter.com/44WLhUZzHd

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 30, 2025