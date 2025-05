El mexicano Isaac del Toro pierde su ventaja en el Giro de Italia ante Simon Yates

Ciudad de México, 31 de mayo (ASMéxico).- No pudo ser para Isaac del Toro. En la penúltima etapa del Giro de Italia, el ciclista mexicano perdió la "Maglia Rosa" en una gran remontada de Simon Yates. El ascenso al Finestre le costó a del Toro, quien no pudo contrarrestar el ataque del ciclista inglés.

Del Toro llegó a la etapa 20 con una ventaja de 1:21 minutos sobre Simon Yates, quien marchaba tercero con Richard Carapaz en medio. En teoría el rival del mexicano sería el ecuatoriano, pero de manera sorpresiva Yates realizó una gran escalada en el ascenso Finestre para arrebatarle la Maglia Rosa a Isaac.

We wrote a cool story Isaac! 🇵🇱🇲🇽

Don't listen people who say "You lost..."

With this experience, one day you'll become a Champ 🫡#UAETeamEmirates #WeAreUAE #GirodItalia pic.twitter.com/wAWNf7S7kd

— Rafał Majka (@majkaformal) May 31, 2025