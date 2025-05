Gobiernos federal y de CdMx condenan uso de militares en desalojo de foro cultural

Elementos del Ejército y la Guardia Nacional cercaron el concierto de Fermín Muguruza que se realizaba en el Multiforo Alicia ante el presunto incumplimiento de los permisos para realizar dicho evento.

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).- Elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desalojaron la noche de ayer el Multiforo Cultural Alicia, durante el concierto del artista vasco Fermín Muguruza. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ordenó una investigación y sanciones para quienes resulten responsables por estas acciones.

Los hechos se registraron la noche de ayer cuando elementos de las tres corporaciones se presentaron en el recinto ubicado en la colonia Santa María la Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc, CdMx, y pidieron a los organizadores desalojar el lugar debido a una supuesta saturación del espacio.

En un comunicado, Ignacio Padilla, gestor del espacio, explicó que por la tarde, previo al evento, acudió personal de la demarcación a solicitar los documentos que autorizaran la presentación.

“Estábamos preparando el evento, vino un inspector de la Alcaldía Cuauhtémoc, preguntó qué era esto. Le dijimos que era un espacio cultural, le enseñé mis documentos de un espacio cultural independiente con licencia numero 1. Lo vio, se le hizo muy raro, no entendía qué era, preguntó "¿Qué es este documento?". Habló con su jefe inmediato, y me dijo: ‘quiero que me des todo el programa de este evento, ahora sellado por nosotros’. Le dije: ‘no tengo esto, pero si quieres voy en la semana y me platican qué tengo que hacer por cada evento’”.

Policía, Guardia Nacional y ejército amenazaron con intervenir cuando estábamos actuando en el Foro Alicia. Pudo haber ocurrido una masacre. @AlcCuauhtemocMx @AlessandraRdlv dice no saber nada.

Exigimos responsabilidades. Hoy a las 19:30 concierto en Ciudad Neza. Gora Herriak! pic.twitter.com/6tpae8ogto — Fermin Muguruza (@muguruzafm) May 31, 2025

Horas después elementos del Ejército, la Guardia Nacional, y la SSC, acudieron al sitio y rodearon el lugar para evitar la realización del evento artístico. Ante esta situación, el cantante Fermín Muguruza e Ignacio Padilla, subieron al escenario para solicitar a los asistentes desalojar el inmueble y evitar cualquier confrontación, por lo que los asistentes fueron abandonando el foro poco a poco sin que se reportara incidente alguno.

Ignacio Padilla, denunció que esta acción representa una provocación de las autoridades pues, según alegan, se trataba de una fiesta clandestina. "Para mí esto es una provocación y quieren que suspendamos y que se genere un caos", dijo molesto el gestor del inmueble.

El ejército y la Guardia Nacional de México desalojan un concierto de @muguruzafm en el Multiforo Alicia de México DF, portando incluso armas largas: "Es muy triste. No me esperaba esto para nada". pic.twitter.com/lHOOKr1lV2 — Dani Álvarez (@DaniAlvarezEiTB) May 31, 2025

En la tarjeta informativa que difundió la SSC, la dependencia refirió que el dueño del Foro no contaba con los permisos para realizar un concierto, el cual ya estaba en curso.

En un comunicado aparte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, manifestó su descontento por la cancelación arbitraria del evento y pidió realizar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y sancionar a quienes resulten responsables.

El operativo de desalojo resultó con saldo blanco al final de esta jornada policiaca.

A continuación el posicionamiento de Ignacio Padilla, dueño del Multiforo.

Comunicado Alicia

NO A LA PROVOCACIÓN.

Solicitamos esclarecer los hechos. pic.twitter.com/t3zPi9pBPs — Multiforo Alici@ (@multiforoalicio) May 31, 2025