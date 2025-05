La derecha marcha mañana “contra el comunismo” y la elección de juzgadores.

A través de redes sociales y aplicaciones de mensajería han circulado convocatorias para movilizarse en contra de la elección judicial y el "comunismo" este 1 de junio. En la Ciudad de México, la cita es a las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia.

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).- Sectores de la oposición convocaron a una marcha nacional para ese domingo 1 de junio en contra de la primera elección judicial en México.

"El Gobierno quiere jueces a modo. No es por el pueblo, es para que no podamos defendernos", dice una imagen de la convocatoria que comenzó a circular en redes sociales con la leyenda "México marcha por la libertad".

La movilización, promovida por colectivos de la sociedad civil y opositores al Gobierno, busca manifestar rechazo al proceso electoral que designará a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF), pues sus detractores argumentan que el ejercicio organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) es una “simulación”.

La cita, según lo señalado en la convocatoria que circula a través de redes sociales, es en punto de las 11:00 horas, y tendría como punto de partida el Ángel de la Independencia, en el caso de la Ciudad de México. En la ilustración usada para promover la manifestación también se pueden leer las consignas: "No al comunismo", "No a la Ley Censura", "Revocación, ya" y "Justicia independiente".

En redes sociales como WhatsApp, también se han difundido mensajes en contra del ejercicio democrático, al señalar que la Cuarta Transformación (4T) ha afectado al pueblo de México, por lo que se hace un llamado a la población para salir a las calles y evitar el "atropello político" que la Presidenta Claudia Sheinbaum y su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, han cometido.

"Envía este mensaje a 10 amigos y pídeles que continúen enviándolo. Sé parte y haz lo posible para que este mensaje pueda llegar a millones de personas", puede leerse en el mensaje que se ha difundido en aplicaciones de mensajería. "El país que tenemos hoy no es el que imaginamos, y el país de mañana será mucho peor de lo que imaginamos. No hay cultura. No hay salud. No hay respeto. No hay educación. No hay diálogo. No hay seguridad. No hay producción. La búsqueda de la excelencia se abandonó por completo", se afirma en el texto.

Si bien la convocatoria para marchar contra la elección judicial no incluye una firma, ésta se le atribuye a una organización identificada como Resistencia Civil Activa y Pacífica (RECAP), misma que, desde mediados de mayo, comenzó a difundir mensajes en redes sociales llamando a una movilización en contra de dicho ejercicio democrático.

Voceros de la derecha llaman a no votar

A esta convocatoria se suman las voces de personajes como la conductora Pati Chapoy, el historiador Enrique Krauze, el exconsejero del INE Lorenzo Córdova Vianello, Carlos Alazraki, Chumel Torres, Vicente Fox, Ricardo Salinas Pliego, Claudio X. González e incluso Laura Zapata, quienes han convocado a los mexicanos a no votar para renovar el Poder Judicial.

“No votarás la prostitución de la democracia. No votarás la corrupción del voto. No votarás el fin de la justicia. No votarás la muerte de la República”, escribió, por ejemplo, Krauze, director de la revista Letra Libres en su cuenta de X. Hace unos meses, de cara al proceso electoral de 2024, el propio Krauze pedía a los más jóvenes a salir a las urnas y decidir con conciencia.

Como él, hoy personajes como Ricardo Salinas Pliego, la conductora Pati Chapoy y el publirrelacionista Carlos Alazraki han llenado de calificativos e insultos a quienes han decidido a participar en la jornada en la que por primera las y los mexicanos elegirán a las personas juzgadoras.

Algunos de los personajes que hoy llaman a no votar ya han buscado en el pasado boicotear otros ejercicios democráticos como la Revocación de Mandato, realizada en abril de 2022. En esa ocasión, grupos opositores haciéndose pasar por “sociedad civil” organizada y que en realidad estaban siendo impulsados por Claudio X. González Guajardo, el artífice de la alianza del PRI y PAN; así como otros políticos de estos partidos, llamaron a no votar, incluso con protestas.

Hoy, el escenario es similar. A un de la elección judicial, el bloque opositor sigue convocando en redes sociales a no acudir a votar, a la par de que exconsejeros del INE, como Lorenzo Córdova, la han calificado como "absurda". Comunicadores de TV Azteca y el expresidente panista Vicente Fox también han participado en estas campañas.

El ejercicio de Revocación de Mandato, por ejemplo, reportó una participación ciudadana del 17.5 por ciento: 16 millones 502 mil 636 mexicanas y mexicanos acudieron a las urnas. Y, aunque no fue vinculante (pues era necesaria la participación del 40 por ciento de las personas inscritas en la Lista Nominal), fue calificada por el entonces presidente López Obrador como un “éxito completo” en donde la gente “actuó con mucha responsabilidad”.