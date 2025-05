VIDEO exhibe a Álvarez Máynez en aparente ebriedad (otra vez) durante concierto

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, fue captado en aparente estado de ebriedad durante un concierto que ofreció el artista Carín León en Monterrey. No es el primer desfiguro que protagoniza el excandidato presidencial.

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).- Jorge Álvarez Máynez, excandidato a la Presidencia de México y actual coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC) se encuentra en la mira pública luego de haber sido captado en aparente estado de ebriedad durante un concierto que tuvo lugar en Monterrey, Nuevo León.

A través de redes sociales, ha circulado un video en el que se observa a Máynez entre los asistentes al concierto que ofreció el cantante de regional mexicano Carín León este viernes 30 de mayo en la capital neolonesa; sin embargo, lo que llama la atención del video no es la presencia del político en sí, sino su comportamiento, pues parece reflejar un alto grado de alcoholización.

En las imágenes, que se viralizaron en plataformas como X, se puede ver al emecista cantando y realizando movimientos efusivos al ritmo de la música, mientras sostiene un vaso de cerveza en la mano y convive con otras dos personas que tiene a sus costados.

Las expresiones que se dibujan en el rostro del excandidato presidencial y la forma en que no logra mantener una postura estable mientras se encuentra de pie, dan a entender que Máynez no estaba en sus cinco sentidos durante el concierto.

Cuando Jorge Álvarez Máynez asistió al concierto de Carín León en Guadalupe, Nuevo León. En mayo de 2025: pic.twitter.com/AGZgHZRsan — Momentos Surreales de la Política Mexicana 🇲🇽 (@momentos_polmex) May 31, 2025

No es el primer desfiguro de Máynez

El video en el que se observa a Jorge Álvarez Máynez en presunto estado de ebriedad durante un concierto no es el primer desfiguro que queda evidenciado por parte del coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, quien ya había protagonizado otro evento similar en 2024 junto al Gobernador de Nuevo León, Samuel García.

En febrero de dicho año, Máynez, García y otras personas asistieron a un partido de fútbol y, durante el encuentro, el excandidato a la Presidencia grabó múltiples videos que posteriormente publicó en sus redes sociales.

En la grabación los integrantes de Movimiento Ciudadano se exhibieron burlándose del Instituto Nacional Electoral (INE) e incluso del priista Manlio Fabio Beltrones, quien les reviró posteriormente: “No se puede gobernar o hacer política desde una borrachera de poder o alcohol. Siempre ha dado malos resultados”.

Tiempo después el propio Álvarez Máynez ofreció una disculpa por su comportamiento. “Esa no es la imagen que yo he dado, este es mi lugar de trabajo. En sábado, voy al estadio y pido cerveza y bromeo con mis amigos”, comentó en declaraciones a los medios. Y añadió: “A quien se sienta ofendido, lastimado, diga que no está bien, con todo gusto, no tengo problema en rectificar. Por supuesto me hubiera gustado que no se subiera ese video, que no estuviera así, no es un asunto que a mí me interesa que sea el sello de la campaña”.