VIDEO ¬ Funcionario municipal de Guanajuato agrede a comerciante; ya es investigado

Jorge Valencia Gallo, director de Servicios Jurídicos del municipio de Guanajuato, Guanajuato, fue grabado agrediendo a un comerciante al interior de un mercado. Tras el hecho, el funcionario fue denunciado por la víctima y actualmente es investigado.

Guanajuato, Gto. 31 de mayo (ZonaFranca).- La Alcaldesa de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez, informó a través de redes sociales que el nombramiento del Director de Servicios Jurídicos, Jorge Valencia Gallo, se suspende, mientras es investigado por participar en una riña con locatarios del Mercado Hidalgo.

La Alcaldesa informó sobre la suspensión e investigación de Valencia Gallo, después de que fue filtrado un video, en donde se ve que el funcionario avienta el celular de un locatario, que provoca una riña.

“Esta medida tiene como único fin asegurar que las indagatorias se desarrollen sin interferencias y con total imparcialidad, conforme a los principios de legalidad y responsabilidad institucional que rigen a este Gobierno”, escribió la alcaldesa.

Es importante señalar que Valencia Gallo ha sido sentenciado en dos ocasiones por el delito de cohecho, cuando se desempeñaba como funcionario estatal. Actualmente, enfrenta una pena de cuatro años y seis meses de prisión que está suspendida, debido a un juicio de amparo.

Pese a esto, la Alcaldesa ha defendido su permanencia, alegando que “no hay una sentencia firme”.

Además de informar la suspensión del nombramiento, la Alcaldesa mostró un documento en donde Valencia Gallo ofrece una disculpa pública tanto a ella como a la ciudadanía, señalando que su comportamiento “no fue el más adecuado”.

Comerciante denuncia a agresor

El comerciante capitalino, Javier Reyes, denunció ante el Ministerio Público por lesiones y abuso de autoridad al Director de Servicios Jurídicos, Jorge Valencia Gallo; así como al Director de Servicios Públicos, Omar Rosas Ojeda y a Miguel Reyes Vázquez, quien sería Subdirector General del Contencioso.

Lo anterior, debido a la riña que se suscitó el pasado jueves en el Mercado Hidalgo, cuando Valencia Gallo aventó el celular del comerciante Reyes después de que este le llamara “delincuente” mientras lo grababa y se resistía a desalojar el local donde trabajaba. Posteriormente, comienza una pelea a golpes entre ambos.

Es importante señalar que Valencia Gallo ha sido sentenciado en dos ocasiones por el delito de cohecho, cuando se desempeñaba como funcionario estatal en la Dirección de Transporte, por aceptar sobornos de taxistas. Actualmente, enfrenta una pena de cuatro años y seis meses, que se encuentra suspendida por un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación.

“Fue en contra del licenciado Valencia Gallo y los demás personajes del Gobierno Municipal que se encontraban presentes. Cabe aclarar que no solamente fue la agresión de Valencia Gallo; eso es lo que se aprecia, pero posterior a ello, ya en el zafarrancho, también sufro agresiones de Omar Rosas Ojeda, Director de Servicios Públicos y por parte del personaje Miguel Reyes Vázquez”, explicó.

El comerciante narró que una vez que comenzó la riña, intervinieron los otros dos funcionarios mencionados y que poco después fueron rodeados de Policías Municipales, quienes intentaron esposarlo.

Vienen y me rodean prácticamente peor que a un delincuente. A fuerzas me querían llevar. A fuerzas me querían sacar de mi carnicería, de mi local, sin el ordenamiento jurídico adecuado. Me estaban jaloneando y hay videos de ello: me estaban jalando, me estaban agrediendo. (…) Por órdenes de Jorge (Valencia Gallo) ya me querían llevar. Yo me voy recorriendo. Les dije: déjenme dejar mis documentos en un lugar seguro, dentro de la carnicería, también propiedad de nosotros: de mi familia. Y no: se metieron a la brava, me jalonearon, y ya me querían poner las esposas”, explicó en entrevista.

Javier Reyes señaló que fue la intervención de otros comerciantes del Mercado Hidalgo lo que evitó que la Policía Municipal lo detuviera.

“Sintieron toda la presión y el apoyo de todos los compañeros, porque estábamos rodeados de los compañeros que empezaron a gritar: “¡Suéltenlo!, ¡Déjenlo! ,¡No pueden pasar! ¡Sálganse!, ¡Policías corruptos! Sintieron la presión y fue la manera en que desistieron. Pero yo no sé qué hubiera sido de mí con los funcionarios públicos y con los policías preventivos si no hubiera habido comerciantes”, narró.

🚨 AGREDE FUNCIONARIO PANISTA A CIUDADANO El Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de Guanajuato, Jorge Valencia Gallo agredió y amenazó a un ciudadano para que desalojara su puesto en el Mercado Hidalgo. Por favor compartamos para que las autoridades puedan hacer algo al… pic.twitter.com/jgkzU8g1r7 — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) May 31, 2025

En rueda de prensa, el Secretario del Ayuntamiento, Daniel Chowell Arenas, explicó que el incidente ocurrió mientras el Gobierno Municipal hacía la entrega de los locales a las personas que participaron en la convocatoria de 2024, señalando que José Reyes no era el propietario legítimo y que se resistió a desalojar el local.

Al respecto, José Reyes reconoció que es verdad que no cuenta con un título de concesión, pero argumentó que el proceso de renovación de concesiones que hizo el Ayuntamiento capitalino tuvo deficiencias. Acusó que la administración “desapareció papeles” para dar los locales a otras personas. Aseguró que entregó la documentación para conseguir la concesión de la carnicería donde trabaja, pero que no hubo una notificación que le hiciera saber que faltaban otros documentos.

Javier Reyes explicó que ha trabajado en el Mercado Hidalgo desde hace más de 25 años y que se trata de la 4ta generación en el negocio.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZONA FRANCA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.