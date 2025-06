VIDEOS ¬ Un puente colapsa sobre un tren en la región rusa de Briansk; hay 7 muertos

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS).- Al menos siete personas murieron y cerca de 70 más, incluidos tres niños, resultaron heridas tras derrumbarse un puente sobre un tren de pasajeros en la región rusa de Briansk, fronteriza con Ucrania, según informaron las autoridades locales, que ya apuntaban a una explosión como motivo del siniestro.

Bogomaz indicó que el total de heridos ascendió a 69, entre ellos tres menores de edad, de los que al menos 44 continuaban hospitalizados y más de una veintena recibió tratamiento ambulatorio.

Asimismo, puntualizó que tres de los heridos, incluido un bebé de unos cinco o seis meses, se encontraban en estado grave, si bien no proporcionó más información sobre el resto de víctimas.

Previamente, él mismo había avanzado --también a través de Telegram-- que se había derrumbado un puente en el distrito de Vigonichski. "Actualmente, en la zona de uno de los tramos de la carretera federal A240, se produjo un accidente de tráfico en el que se vieron involucrados turismos y un tren de pasajeros. Lamentablemente, hay víctimas", describió en un primer mensaje.

Ferrocarriles de Moscú acabó precisando que el incidente ocurrió en un tramo de vía única Pilshino-Vigonichi, en la ruta Klimov-Moscú.

Más tarde, el Gobernador informó que todas las víctimas estaban siendo trasladadas a centros médicos de la región, mientras continuaban los trabajos de los equipos de emergencia en el lugar del accidente, donde trabajaban al menos "16 equipos de ambulancias y servicios médicos de urgencia, así como autobuses para trasladar a las personas a puntos de alojamiento temporal".

A primera hora de esa mañana, el Gobernador Bogomaz concretó que el colapso del puente se debió a una detonación. "Fue volado mientras circulaba con sus pasajeros", indicó al canal de televisión Rusia 24, sin precisar exactamente la naturaleza de la misma.

La propia compañía aclaró que el accidente no afectó a la circulación de otros trenes y que enviaron trenes de rescate al lugar para revertir cuanto antes las consecuencias del derrumbe, mientras la Fiscalía de Transporte Interregional de la capital investigaba lo ocurrido.

Informes preliminares recogidos por los medios nacionales explicaron que el puente se derrumbó sobre un tren de pasajeros que pasaba por debajo en ese mismo instante y sobre el que cayeron los escombros, causando daños en la locomotora y en varios vagones del tren, algunos de los cuales descarrilaron.

En las últimas horas se dio a conocer también el colapso de un segundo puente en la región rusa de Kursk, concretamente en el municipio de Zheleznogorsk, igualmente mientras circulaba por encima un tren de mercancías, según hizo saber su Gobernador en funciones, Alexander Khinshtein.

El suceso ocurrió en el kilómetro 48 de la vía Trosna-Kalinovka, cuando "se derrumbó un puente mientras circulaba la locomotora".

Según información preliminar, uno de los maquinistas sufrió lesiones en las piernas y fue ingresado en el hospital.

BREAKING:

🇷🇺🇺🇦 Ukraine carried out 4 bombings on civilian trains in Russia yesterday.

One in Kursk, 2 in Bryansk and one in Melitopol.

The explosives were placed on bridges and the perpetrators waited for the moment when the train would reach the bridge.

Multiple dead and… pic.twitter.com/ObfWN7nGRh

— Megatron (@Megatron_ron) June 1, 2025