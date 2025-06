Isaac del Toro hace historia como el primer mexicano en el podio del Giro de Italia

Con una actuación sobresaliente, Isaac del Toro logró un segundo lugar en el Giro de Italia, por lo que se convirtió en el primer mexicano en alcanzar esta hazaña.

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 1 de junio (ASMéxico).- Isaac del Toro puso los ojos de México en el ciclismo. El originario de Ensenada, Baja California, ilusionó a todo un país en el Giro de Italia, tras portar la "Maglia Rosa" por 11 etapas. El sueño no pudo culminar con un triunfo, pero no le quita ningún mérito a Del Toro, quien se convirtió en el primer mexicano en subir al podio del Giro.

Del Toro pasó del anonimato al protagonismo en la competencia. A bordo de una bicicleta del equipo UAE, se convirtió en el ciclista más joven en subir al podio del Giro de Italia en los últimos 85 años.

Isaac finalizó en el segundo lugar de uno de los Giros de Italia más emocionantes de los últimos años. Terminó a 3:56 minutos del británico Simon Yates, campeón del Giro, consolidando su histórica actuación en la primera de las tres grandes vueltas del calendario.

Su segundo lugar va más allá de una cifra. Del Toro hizo historia en el ciclismo mexicano al dejar varios registros. Se convirtió en el primer nacional en subir al podio de una Gran Vuelta (Giro de Italia, Tour de France, Vuelta a España). Además, rompió una racha de 23 años sin que un ciclista mexicano ganara una etapa del Giro, llevándose la etapa 17.

On his debut, @ISAACDELTOROx1 is on his way to the #GirodItalia podium as the winner of the Maglia Bianca 🤍 Of course, he had to travel in style! 😎 Wheelie time! #WeAreUAE pic.twitter.com/cguU82cZ6q — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) June 1, 2025

A nivel internacional, Del Toro impuso el récord de ser el más joven en mantener la "Maglia Rosa" durante 11 etapas. Con 21 años, es el ciclista más joven en subir al podio del Giro de Italia en los últimos 85 años y el segundo más joven de la historia, sólo detrás del italiano Fausto Coppi, quien lo logró con 20 años en 1940.

Este 1 de junio nace una estrella en el deporte mexicano.

Los récords que deja Isaac del Toro en el Giro de Italia 2025:

Primer mexicano en subir al podio de una Gran Vuelta (Giro de Italia, Tour de France, Vuelta a España).

With that, the #GirodItalia is over, and @ISAACDELTOROx1 has made history 🤍 The first Mexican to finish on the podium of the Giro, and the first to win the Maglia Bianca 🇲🇽 The youngest Giro podium finisher in 85 years, and the second youngest of all time 🥈 #WeAreUAE pic.twitter.com/uugus2N8t4 — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) June 1, 2025

Primer mexicano en subir al podio del Giro de Italia (2° lugar).

Más joven en mantener la "Maglia Rosa" durante 11 etapas.

Portador de la Maglia Bianca (Mejor Sub-25 del Giro).

Primer mexicano en ganar una etapa del Giro de Italia en 23 años.

Ciclista más joven en subir al podio del Giro en 85 años.

Seis podios en una etapa.

