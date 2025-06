Un hombre prende fuego a manifestantes en Boulder, Colorado; hay varios lesionados

MADRID, 1 JUN (EUROPAPRESS).- La Policía de Boulder, en el estado de Colorado, Estados Unidos (EU), detuvo a un hombre sospechoso de prender fuego contra un grupo de personas en una acción que las autoridades han clasificado como terrorista, y que se ha saldado con varias víctimas con quemaduras y otras lesiones.

El Jefe de la Policía de Boulder, Steve Redfearn, confirmó la detención "sin incidentes" de un hombre que llevaba un arma --según los primeros avisos que recibió la central a las 13:26 horas (hora local)-- y que requirió ser trasladado a un hospital al resultar herido tras prender fuego contra "un grupo de personas proisraelíes que estaban en una manifestación pacífica", si bien no se ha determinado aún que éste "fuese (su) objetivo".

"Ni siquiera lo llamaría protesta. Creo que eso ocurre con frecuencia por aquí [...] No puedo confirmar en este momento que esto estuviera dirigido a un grupo específico de personas. Entendemos que hay mucha tensión en este momento y muchos problemas en EU y en todas partes", declaró en rueda de prensa, antes de defender que "sería irresponsable por mi parte especular sobre el motivo y otras cosas".

Redfearn informó que "por el momento, no lo estamos calificando como un ataque terrorista", si bien la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) movilizó a los agentes ante lo que calificó de "acto de terrorismo".

🚨BREAKING IN BOULDER, COLORADO🚨

According to multiple witnesses and the Boulder Police Department, an attack occurred at 13th and Pearl Streets, with reports of several victims, including children.

Jewish protesters, known to march weekly to call for the release of hostages,… pic.twitter.com/9MQWI8R5QU

— Sarah Fields (@SarahisCensored) June 1, 2025