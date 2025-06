El PRI y el PAN plantean anular la elección judicial; es "un chiste", dice Noroña

Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo).– Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) anunciaron que promoverán recursos legales con el objetivo de anular la elección judicial, mientras que la Presidenta Claudia Sheinbaum y Morena, impulsores de esta primera votación, destacaron que más gente participó en este proceso en comparación con la que votó por los partidos de oposición en 2024.

Alejandro Moreno, dirigente del PRI, consideró que la elección no fue válida por la poca participación que registró e informó que su partido presentará denuncias para anularla.

"Vamos a presentar como ciudadanos las denuncias claras con los argumentos para solicitar que se anule esa elección judicial. Y lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer en todas las instancias para que verdaderamente ese atropello no sólo democrático, esa farsa que se dio no se consume porque termina de capturar los poderes del país. Iremos rumbo a un Gobierno autoritario, a una dictadura, y a estos de Morena no les importa”, mencionó este lunes en conferencia en el Senado.

En el mismo sentido, Jorge Romero, dirigente del PAN, anunció en conferencia de prensa el 1 de junio que acudirán a instancias internacionales para juzgar el primer proceso de votación de juzgadores en México.

Romero adelantó que en el próximo periodo de sesiones el partido presentará una iniciativa de ley "para contrarreformar esta reforma judicial", pidió a los grupos parlamentarios crear comisiones especiales de vigilancia para analizar los casos de personas que, por ejemplo, tengan “una notoria vinculación con el crimen organizado".

De igual forma, el panista calificó la primera elección judicial de este domingo como "una simulación", por lo que habló de la importancia de que en 2027, cuando de nueva cuenta se renovarán cargos judiciales, no se realice "otra simulación".

También agregó: "El PAN ha estado y estará siempre en contra de este método de selección de jueces y juezas".

Mientras que el Senador Ricardo Anaya dijo que el PAN denunciará un caso en Culiacán, Sinaloa, donde acusan que encontraron boletas que ya estaban llenas antes de la votación

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó esta mañana en su conferencia en Palacio Nacional que la elección judicial tuvo más votos (13 millones) que el PRI y el PAN en 2024.

Más tarde, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña cuestionó la autoridad que Alejandro Moreno tiene para criticar la baja participación cuando él impulsó cambios en los estatutos del PRI para promover su reelección, pese a las críticas de militantes.

“Alejandro Moreno que no se podía reelegir y tiene cambiado el estatuto de su partido para reelegirse hasta el 3 mil 500, si es que hacen cambios científicos suficientes para mantenerlo en vida hasta entonces. El partido que más fraudes electorales hizo, que tuvo en la elección pasada 5 millones 736 mil votos, ¿ha renunciado a sus posiciones de representación proporcional empezando por el propio Alejandro Moreno con tan raquítica votación? No. Es legítima por pobre que sea la votación, es lo que representan en los congresos, nunca se pusieron a pensar: ‘40 por ciento de la gente no votó, qué barbaridad y nosotros vamos a tomar los cargos tan tranquilos’. En nuestro país el voto no es obligatorio, ellos hicieron todo, los medios incluidos, para desalentar la participación y a pesar de eso tuvimos el 13 por ciento de la votación, quizás más, ya se sabrá al final”, dijo en conferencia el legislador de Morena.