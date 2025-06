Sheinbaum: Llaman a no votar y luego se quejan porque sus candidatos no llegan a SCJN

"Esta es una transformación de fondo, profunda, que tiene que ver con la democracia. Se niegan a participar, llaman a no votar y luego se quejan de que no hay ninguna persona con la que ellos puedan coincidir", declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo la mañana de este martes que la oposición primero llamó a no votar en la elección judicial del pasado 1 de junio y que ahora se queja porque sus candidatas o candidatos no llegarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Esta es una transformación de fondo, profunda, que tiene que ver con la democracia. Se niegan a participar, llaman a no votar y luego se quejan de que no hay ninguna persona con la que ellos puedan coincidir", declaró.

“¿Por qué no participaron? Decidieron ellos tomar la decisión de no participar en la elección porque dicen que no están de acuerdo en que se elija a los jueces por voto secreto, directo y universal, y luego dicen que ganaron candidatos o candidatas que a lo mejor tienen fotos con el presidente [Andrés Manuel] López Obrador, pero ellos decidieron no participar. ¿Cómo?”, respondió la mandataria ante las críticas de la oposición de que Morena está “colonizando” la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La mandataria recordó reiteradamente que la a oposición llamó a no votar e incluso propuso candidaturas que posteriormente retiró, lo que obligó al Senado a concluir el procedimiento por su cuenta. Además, según expuso Sheinbuam, una vez finalizada la elección, estos grupos reclamaron que no resultaron ganadores perfiles afines a ellos, a pesar de haberse marginado del proceso.

Cuestionada sobre si los críticos tienen calidad moral para reclamar, Sheinbaum insistió: “¿Cómo van a reclamar si decidieron no participar? Llamaron a no votar. ¿Por qué no decidieron organizarse y decir ‘a ver, vamos a proponer’? Tan es así que en el Poder Judicial pusieron sus candidatos y luego se arrepintieron y dijeron ‘ya no vamos a participar’, el Senado tuvo que terminar el procedimiento de la Corte”.

La mandataria señaló que muchas de las personas electas participaron desde el inicio del proceso, cumplieron con los filtros establecidos y contaron con el respaldo popular. . Por ello, hizo un llamado a la oposición a participar, no como partidos políticos, sino como personas que promuevan a sus candidatos.

“Pero ahora dicen que quedaron muchos que tienen fotos con López Obrador, pues sí, fueron los que decidieron participar, los que se inscribieron en las listas, que pasaron la primera, tercera ronda, y pues la gente votó por ellos”.

No obstante, Sheinbaum también puso énfasis en destacar que quienes lleguen a la Corte y los nuevos integrantes del Poder Judicial deben de ejercer su cargo con independencia, donde su deber es con la justicia y no con una posición política.

“Su tarea, al llegar a la Corte, no es actuar partidariamente, su tarea es impartir justicia, independientemente de cuál sea su orientación política. Su tarea no es actuar políticamente en la Corte como lo hizo la Corte actual. Su tarea es dar acceso a la justicia a todos, independientemente por quién votan en la elección”, dijo.

