La elección judicial salió, pero hubo riesgos: menos casillas y urnas, sin difusión…

El INE primero luchó por un presupuesto más amplio, luego propuso posponer la elección judicial por meses e incluso su exconsejero presidente, aún con influencia en el actual órgano, llamó públicamente a boicotear la jornada electoral, entre otros tropiezos a lo largo del proceso.

Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).– Las primeras elecciones judiciales en la historia de México han ocurrido este domingo y ahora, mientras se cuentan millones de votos, el papel que jugaron las principales instituciones, y no sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino también el Instituto Nacional Electoral (INE), en el éxito de los comicios, muestra que también el órgano electoral quedó a deber a lo largo de todo el proceso, resultado de la herencia que heredó de años su actual Consejo General.

Uno de los primeros choques, tanto al interior del INE como con el Congreso de la Unión, fue el tema del presupuesto que se iba a destinar a esta inédita elección de personas jugzadoras. El presupuesto asignado al Instituto sufrió un recorte de 13 mil 476 millones de pesos a su propuesta original en San Lázaro.

Tal propuesta no fue bien vista por un grupo de consejeros, quienes plantearon que se asignara "un monto austero" para los comicios electorales del Poder Judicial. Durante la discusión también hubo quienes expresaron la necesidad de solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en calidad de urgente, un aumento al presupuesto asignado al INE, algo que sucedió y que no surtió efectos.

El INE decidió entonces modificar la elección para ajustarse y decidió reducir las casillas y usar una sola urna para todas las boletas que se fueran a usar en las diferentes entidades. Además, definió que los ciudadanos no contarían los votos, sino que ese proceso se realizaría en los Consejos distritales, como ha ocurrido en estos últimos días.

Además, el INE también tomó la decisión –luego revocada por el Tribunal Electoral– de impedir a los órganos de Gobierno difundir la elección. "No me pareció que hubo un intento de boicotear la elección, me parece que hubo maneras distintas de ver la elección, como pasa en todos los órganos colegiados. Lo que más se criticó al INE fue esa decisión de no permitir la difusión", expresó en entrevista con SinEmbargo Luis Tapia, abogado del Centro Prodh.

"Esa fue la mayor crítica, pero yo vi el tema del financiamiento y de los topes de campaña, ahí hubo diferentes opiniones, ahí había un grupo que era de la opinión que tenía que ser un tope bastante bajo, igual para todo el mundo, y luego se cambió y fue diferenciado el tope en función de los órganos, lo cual para mí fue incorrecto bajo la Constitución, porque rompió el principio de equidad e hizo que ciertas candidaturas que tenían de por sí dinero, ciertos perfiles, tuvieran una ventaja indebida para la contienda", completó.

Otra de las decisiones que buscó tomar el INE ante la inminencia de la elección fue la de proponer una fecha posterior a la marcada en la reforma judicial, que fue del 1 de junio. Intentó posponerla 90 días, algo que el Congreso rechazó inmediatamente.

El Poder Legislativo afirmó en una carta firmada que aplazar la jornada electoral de personas juzgadoras "crearía más problemas de los que pretende resolver, pues implicaría realizar una nueva reforma constitucional sólo para cambiar la fecha y ello implicaría modificar todos los plazos del proceso electivo".

También refirió que, desde el pasado 15 de septiembre, cuando fue publicada la Reforma al Poder Judicial, los cambios ya forman parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y debe cumplirse como lo establecen.

Para Tapia, otra de las claves de la elección fue el diseño de las boletas. "Vi diferentes puntos de vista. La boleta autorizada no fue la única, había una que ponía todos los cargos, colegiados y de Distrito juntos y eso facilitaba el proceso, se veía a todos los Colegiados penales juntos, a todos los civiles juntos, y te facilitaba más el proceso que ver una mezcla de colores que en cuanto la vez genera rechazo. Vamos a ver ese conteo de votos: probablemente los votos nulos crezcan o las casillas en blanco, los recuadros en blanco crezcan con ese diseño", argumentó.

Y es que una de las principales quejas de los ciudadanos que acudieron a votar tuvo que ver con el diseño de las boletas: debido a la cantidad de candidatos y candidatas, y de elecciones paralelas que se llevaron a cabo el domingo, desde la Suprema Corte hasta jueces locales en más de la mitad de entidades de la república, el tamaño de las boletas fue más reducido, los nombres también sufrieron una reducción y además se tuvo que registrar el número del aspirante deseado en lugar de solamente tachar un espacio, como en las elecciones políticas recientes.

Esto generó dudas entre quienes asistieron a votar. Testimonios recogidos por SinEmbargo en el Estado de México, por ejemplo, de parte de funcionarios de casilla, fue que la principal duda con la que los electores acudieron el domingo a votar fue el llenado de las boletas: muchos de ellos se enteraron ahí por primera vez que el formato y la forma de llenado era muy diferente a como había sido en el pasado.

A esto se sumaron quejas en redes sociales de ciudadanos de la tercera edad, que sufrieron más con el tamaño y colores de las boletas, así como con el acceso para personas con discapacidad. También resaltaron que, a diferencia de elecciones recientes, no hubo voto en el extranjero ni voto en las cárceles, aunque sí celebraron el voto anticipado de personas postradas y de cuidadores y cuidadoras que no podían asistir el día de la elección a las casillas.

Esto se complicará aún más en 2027, cuando los ciudadanos, por ejemplo, de la capital mexicana, tengan que llenar las boletas para renovar a la segunda parte del Poder Judicial, más las boletas para cargos locales, como Alcaldías, diputaciones locales y otros que se sumen.

"Me parece que fue una elección con baja participación que se explica en su contexto: es la primera de su clase, con reglas de difusión muy limitadas, sin financiamiento público ni privado, y aunque la Constitución decía que al menos para los órganos de arriba (SCJN, Sala Superior del TEPJF, Tribunal de Disciplina) el INE decidió que no fuera el caso", aseguró Tapia.

"La publicidad se limitó a enviar a la página Conóceles y que si tenían internet podían enterarse muy bien del proceso. Pero es complejo comunicar los temas. Tampoco se incluyó a personas en prisión preventiva, como si pasó en la última elección, ni a personas con discapacidad visual y a votantes en el extranjero. A partir de eso tuvo sus consecuencias. Y se tiene que investigar además el impacto que tuvieron los acordeones", añadió el abogado.

Una de las dudas más recurrentes tras el cierre de casillas fueron los resultados. Los mexicanos, acostumbrados a tener en las elecciones más recientes un Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), se encontraron este domingo con un sólo dato oficial: el de la participación ciudadana. Además, el conteo de votos no comenzó directamente en las casillas, sino que los paquetes fueron trasladados a los Consejos Distritales para que ahí se comenzara con el conteo.

Y es que el boicot en contra de la elección judicial por parte de influencers, empresarios, políticos y otras figuras de oposición contó con el apoyo de Lorenzo Córdova, quien aún mantiene su influencia en el órgano electoral. El exconsejero del INE, quien fue vocero de la denominada marea rosa que se alió con el PRIAN, dijo la semana pasada que la elección “es absurda y sólo tiene el propósito de adueñarse del Poder Judicial“, mientras que la exconsejera María Marván mencionó una falta de certeza en las reglas de la elección.

Manuel Gonzalez https://www.sinembargo.mx/author/manuel-gonzalez/ Ciudad de México | 1993. Estudió periodismo. Actualmente trabaja como Editor en la redacción de SinEmbargo MX. Antes, fue corresponsal para Infobae México, la Agencia Alemana de Prensa (dpa) y El País América. Tiene un blog (Apuntes en la ciudad), un newsletter (Apuntes subrayados) y un podcast (Al otro lado del sueño) personales.