Las visas, y las consecuencias de cantarle al narco.

En agosto de 2023, en un conocidísimo restaurante construido sobre un acantilado de las playas de Rosarito, Baja California, con una vista panorámica y maravillosa, los clientes vieron interrumpida su comida cuando una voz a todo pulmón empezó a llamar la atención. Y no por la melodiosa entonación, sino por la letra de las canciones interpretadas.

Lo que salía del diafragma del eufórico cantante era uno de los llamadas narcocorridos, en este caso una oda al crimen escrita en “honor” de los hermanos Arzate, Aquiles y René Arzate García, notorios cabecillas de una célula delictiva con influencia en Tijuana, Baja California, algunas zonas de Sinaloa y otras tantas de Baja California Sur.

Los hermanos Arzate, buscados en los Estados Unidos, país cuyo departamento de justicia ofrece una suma de miles de dólares por información que lleve a su captura al ser señalados de tráfico de drogas por la Corte de Distrito Sur de San Diego, California, en México se mantienen en la impunidad. No hay carpetas de investigación abiertas en su contra en el ámbito federal, y en el Estado de Baja California ni los buscan ni los persiguen.

Sin embargo, sí encabezan una célula del narcotráfico que responde al ala que solía liderar Ismael Zambada García, el Mayo, antes de su captura en julio de 2024. Los hermanos son conocidos por encabezar grupos de narcomenudistas y distribuidores de droga, así como por controlar criminalmente el puerto de Ensenada y otras regiones por las que hacen llegar su droga a la frontera noroeste de México.

Aquel día de agosto de 2023, el cantante que entonaba el narcocorrido dedicado a los hermanos Arzate, era Eduin Caz, la voz principal y titular de Grupo Firme; de acuerdo a comensales en el lugar, también se encontraban los inspiradores de la canción, o por lo menos uno de los hermanos Arzate, con quien el cantante de Firme convivía y cumplía sus peticiones musicales.

El 30 de mayo, Grupo Firme envió un “Aviso Importante” situado en la Ciudad de México: “Grupo Firme no se presentará el 1 de junio en La Onda Fest en Napa Valley, Ca.”. Justificaron su ausencia con el hecho de que “las visas de Grupo Firme y el equipo Music VIP se encuentran en proceso administrativo por parte de la Embajada de los Estados Unidos”, en lenguaje político diplomático, ya de hecho utilizado por la Gobernadora de Baja California, Marina Ávila Olmeda. Eso significa que las visas de Grupo Firme fueron revocadas.

20 días antes del anuncio de Grupo Firme, el esposo de la gobernadora morenista de Baja California, Carlos Torres Torres, quien se afilió a Morena en febrero de este año, había utilizado un lenguaje muy similar para informar en su cuenta personal de Facebook que su visa para internarse en los Estados Unidos había sido revocada. El también expanista y ahijado personal y político del expresidente Felipe Calderón Hinojosa escribió el sábado 10 de mayo: “En días recientes fui notificado por autoridades consulares de Estados Unidos sobre la revocación de mi visa de no inmigrante, una medida que, como ocurre con muchas personas en contextos similares, responde a disposiciones internas del Departamento de Estado”.

Horas después, su esposa, la Gobernadora Marina Ávila, hizo lo propio: “En estos días he sido testigo, una vez más, de lo que verdaderamente significa el amor, la entereza y la lealtad. Mi esposo, Carlos, ha enfrentado una situación, y como en toda vida compartida, esa circunstancia también me ha alcanzado. Poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar”.

Aunque en días posteriores la mandataria dijo que se trata de un tema administrativo, la realidad, de acuerdo a información recabada por el semanario ZETA, es distinta. Su esposo es protagonista de investigaciones, en los Estados Unidos, confirmaron las fuentes, por lavado de dinero y conspiración para la comisión de delitos, y en México, de acuerdo a una fuente de la FGR, por huachicol y defraudación fiscal, entre otras posibles faltas graves, en una carpeta de investigación que incluye su nombre y el de su hermano Luis Alfonso Torres Torres, radicada en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

En el caso del Grupo Firme, revela una de las notas informativas sobre su ausencia del Festival La Onda en Napa Valle en California: “El Departamento de Estado ha revocado las visas a varios artistas mexicanos debido a que su música glorifica la violencia de los cárteles, eso a pesar que recientemente, Grupo Firme ha dado un paso al tomar distancia de esos contenidos en sus letras".

Firme no fue la única agrupación que se presentaría en el Festival La Onda, a la cual le revocaron las visas. De acuerdo a organizadores del acto musical, también padecieron esa situación el grupo La Receta.

De hecho, en los últimos días, varias agrupaciones identificadas en el género Regional Mexicano han declaraDo que sus visas para trabajar o ingresar a los Estados Unidos han sido revocadas, como los cantantes Julión Álvarez, Espinoza Paz, Javier Rosas, o el legendario Lorenzo de Monteclaro.

La revocación de visas a cantantes o agrupaciones que hiciesen honor a narcotraficantes en las letras de sus canciones, ya había sido advertida por las autoridades de los Estados Unidos, cuando en aquel país, los principales cárteles mexicanos fueron catalogados como “organizaciones terroristas”.

A inicios de abril de 2025, el entonces Embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau, y hoy Subsecretario de Estado de la Unión Americana, advirtió: “En la Administración Trump, nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad con el acceso de extranjeros a nuestro país. Lo último que necesitamos es una alfombra de bienvenida para quienes ensalzan a criminales y terroristas”.

Se refería a lo que había informado en su cuenta de X: “Me complace anunciar que el Departamento de Estado ha revocado las visas de trabajo y turismo de los miembros de la banda”, en relación al grupo Los Alegres del Barranco, quienes unos días antes, en marzo de este 2025, habían hecho un homenaje en uno de sus conciertos en Jalisco, a Nemesio Oceguera Cervantes, "El Mencho", líder criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, a quien no sólo habían cantado una canción con letra inspirada en su persona, sino exhibido una producción de video con las imágenes públicas del capo impune en México, pero buscado en los Estados Unidos.

Días después del retiro de las visas estadounidenses al grupo Los Alegres del Barranco, Eduin Caz, el cantante principal de Grupo Firme, quien ha aparecido en videos con la Gobernadora de Baja California, Marina Ávila, e incluso en imágenes con la Presidenta de México (y la mandataria de BC), Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que ya no cantarían narcocorridos, a pesar de ser, justificó, “historias ficticias”; pero ese compromiso no fue suficiente para que los Estados Unidos le mantuviera las visas a la agrupación, quienes ahora, como la Gobernadora Ávila, no pueden cruzar la frontera hacia la Unión Americana.

Los cantantes de “regional mexicano” hoy en día no tienen nada que ver con aquellos que representaron al género en la época del cine de oro en México, José Alfredo García, Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, entre otros. Ahora, los exponentes de moda están en la mira del Departamento de Estado de los Estados Unidos, por la asociación que tienen, a través de sus canciones, con lo que del otro lado de la frontera clasificaron como “organizaciones terroristas”, y en México se les identifica como cárteles de la droga, que en territorio nacional siguen en la impunidad, y siendo glorificados a través de una música que se ha vuelto popular en el país y en el mundo por razones equivocadas.

