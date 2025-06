Trump mantiene una "buena" conversación con Putin; no conducirá a paz inmediata, dice

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que ha mantenido una "buena" conversación con su homólogo ruso, Vladímir Putin, sobre el conflicto de Ucrania, pero ha avisado que "no conducirá a una paz inmediata".

Trump, que ha precisado que la llamada ha durado aproximadamente una hora y quince minutos, ha indicado que Putin le ha trasladado "con mucha firmeza" que "tendrá que responder al reciente ataque contra los aeródromos".

"I just finished speaking, by telephone, with President Vladimir Putin, of Russia. The call lasted approximately one hour and 15 minutes..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/LUe38UcoHQ

— The White House (@WhiteHouse) June 4, 2025