Pues sí, ya fue la elección judicial. En medio de críticas y de llamados a no votar y a votar, finalmente se realizó. También, reapareció López Obrador en Palenque, callándoles la boca a todos los que decían que estaba escondido en Cuba… La verdad, querido lector, es que yo no salí a votar, como muchos millones de mexicanos. La razón fue muy simple: la elección era sencillamente intransitable si una no quería ir a votar por recomendados, con un acordeón de otra persona, pues.

Es evidente que la gente no tenía los elementos a la mano para poder emitir un voto informado y crítico. La complejidad era enorme, y requería dedicarse a estudiar días las múltiples opciones que aparecieron en las boletas. Yo no tuve tiempo de hacerlo y por eso, preferí abstenerme. Cosa que, le confieso, es la primera vez que hago desde que cumplí 18 años y comencé a votar. Es la primera elección de mi vida en la que no asistí a las urnas. No fue fácil, pero la sola idea de votar por un Juez o Jueza sin saber quién realmente era, sus antecedentes, a qué intereses obedecía, me resultaba intolerable. Asumir la responsabilidad de llevar al poder a quién sabe quién, me parecía y me sigue pareciendo, demencial. Votar, además, por quien no puede rendirnos cuentas, es extrañísimo. Sobre todo, en una elección tan seria como es elegir a quienes impartirán justicia.

Claro, algunos amigos y familiares me enviaron acordeones según sus afinidades que, aunque pudieran coincidir con las mías, no fueron suficientes para poder enfrentar el dilema. Votar con un acordeón ajeno, para mí, significaba la claudicación al ejercicio mismo del voto. Hay un aire a acarreo en ello que me resultaba indigno y totalmente contrario al espíritu democrático: nunca he votado como instrumento del poder en turno.

En mis tiempos, o, mejor dicho, en todas las elecciones que he votado he tenido la información básica, por lo menos, para hacer un ejercicio razonado. En esta no pude hacerlo. Por supuesto, no voy a descalificar a quienes votaron porque precisamente el voto es libre y secreto y habrá quien votó tras estudiar las propuestas y quien votó a ciegas o quien votó por apoyar al partido en el poder. Digamos, mi decisión fue una cuestión totalmente personal.

Lo que no es personal es el resultado: un alto nivel de abstencionismo, hay que decirlo, es una cosa muy triste. Hacer una elección, gastar muchísimo dinero y diseñarla de esta manera irresponsable, obviamente arrojó este resultado previsible. No estoy hablando de la oposición y de quienes deliberadamente decidieron que no se debía participar en la elección por no estar de acuerdo con ella ni con la reforma judicial, sino de los mexicanos de a pie que aun queriendo participar en la elección no pudieron hacerlo porque era imposible votar (lo que se dice votar), por el galimatías que fue.

Fue una experiencia muy extraña para mí, que me considero o consideraba un animal político, desdeñar las urnas. Y tal vez hago mal en extrapolar mi experiencia, pero hay algo de forzada exclusión en el país que Morena está diseñando, en una paradoja muy extraña, cuando las masas, el pueblo, la mayoría de la ciudadanía, dígasele como se quiera, decide abstenerse de ejercer su voto. Una ironía donde “el pueblo” se constriñe a sus seguidores, fieles, simpatizantes no me parece un éxito, sino un enorme retroceso.

Independientemente del resultado de la elección, los jueces que fueron electos, el ejercicio mismo de la elección me pareció contrario al espíritu de la democracia. Más bien, me ha parecido un método, una estrategia para llevar al poder a quienes se identifican con el partido político que gobierna en el país. La conformación de la Suprema Corte es un elocuente reflejo de lo que se pretendía. Y es que sería ingenuo olvidar que Morena es un movimiento social, con bases activas, capaces de movilizar el voto. Esto, claro, no descalifica en sí mismo a la elección, como reclama la oposición, sino la elección misma se descalifica por su diseño que propició que un pequeñísimo segmento de la población haya elegido a los jueces y no una mayoría. No es un secreto que un segmento afín al Gobierno que apoyó la reforma constitucional, desde un principio, salió militantemente a las urnas a votar por sus aliados en el poder judicial. No creo que sea una buena noticia, la verdad, que haya tanta afinidad entre poderes que deberían ser independientes. Pero, por otro lado, es cierto que la Suprema Corte nunca ha sido independiente del poder político, y que no pocas veces sirvió al poder ejecutivo. Para mí, en realidad, es sólo un cambio de signo.

Lo realmente destacado es que, en efecto, esos jueces, ministros y magistrados sí fueron elegidos, aunque fuera por un pequeñísimo porcentaje de mexicanos. Es algo histórico e inédito, sin duda, y no podemos soslayarlo. No podemos saber aún, sin embargo, las verdaderas implicaciones que esto traerá en el ámbito judicial ¿Funcionará bien el experimento? ¿las personas elegidas tenían el mejor perfil para el puesto o fueron elegidos por sus simpatías políticas? Lo sabremos los próximos años, querido lector.

Lo que sí tenemos que reconocer, sería idiota no hacerlo, es que desde el 2018 las cosas en el país cambiaron radicalmente y se configuró un nuevo régimen político hegemónico, con nuevas élites políticas, económicas e intelectuales, que han ido sistemáticamente desplazando a las antiguas, hasta desaparecerlas. La elección judicial les ha terminado por dar el golpe fatal y final a quienes tenían en el poder judicial su último reducto ¿es esto bueno o malo para el país (no para Morena)? Desde mi punto de vista, lo deseable en una democracia, no sólo es ejercer el voto, es decir, elegir a nuestras autoridades, sino que las democracias sean plurales. Creo que nadie podrá negar que si algo hemos perdido estos años es pluralidad. México, los poderes, cada vez parecen ser más de un solo partido, una sola orientación, una sola idea. Cada vez más, México parece ser el país de Morena y menos el de todos.

