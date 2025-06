Trump prohíbe entrada de ciudadanos de 12 países y limita visita a otras 7 naciones

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una proclamación que prohibiría la entrada al país norteamericano de ciudadanos de una docena de países, incluyendo Birmania, Guinea Ecuatorial, Haití o Irán, y que restringiría la visita de personas procedentes de otras siete naciones.

Estas medidas entrarían en vigor a partir del lunes 9 de mayo y las justificó por el atentado terrorista del pasado domingo en Boulder, Colorado.

Además de la prohibición, el inquilino de la Casa Blanca anunció que habría mayores restricciones para los visitantes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

We issue Travel Advisories with Levels 1 – 4. Level 4 means Do Not Travel. This level is assigned based on local conditions and/or our limited ability to help there. These places are dangerous and you may be putting yourself at extreme risk by visiting.

The Travel Advisories for… pic.twitter.com/hOlfIIiO1j

— Travel - State Dept (@TravelGov) June 4, 2025