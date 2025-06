Las autoridades de Gaza condenan veto de EU en ONU; fue un mensaje contundente: Rubio

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS).- Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), condenaron "enérgicamente" que Estados Unidos (EU) usara su poder de veto para bloquear una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que solicitaba un alto al fuego inmediato, el fin de las restricciones a la ayuda humanitaria y la liberación de rehenes.

La Oficina de Medios del Gobierno gazatí criticó en un comunicado la actuación de Washington, mientras "la Franja de Gaza se enfrentaba a una catástrofe humanitaria generalizada y a un crimen de genocidio continuo a manos de la ocupación".

Para las autoridades gazatíes, el veto del Gobierno estadounidense "no sólo fue un gesto a favor de la ocupación, sino que contribuyó directamente al genocidio en curso", mientras que "puso de relieve [su] papel al obstruir cualquier esfuerzo internacional para detener" a Israel.

En este sentido, consideraron que los argumentos esgrimidos por la Administración de Donald Trump "sólo podían entenderse en el contexto de la legitimación del genocidio, el respaldo a la agresión y la justificación de la hambruna, la destrucción y las matanzas masivas", lo que supuso "una flagrante violación de" la legislación internacional.

La Representante de Estados Unidos ante la ONU, Dorothy Shea, afirmó que el texto "era inaceptable" tanto por lo que decía como por lo que no decía y por la forma en la que fue presentado, remarcando que no apoyarían "ninguna medida que no condenara a Hamás, exigiera su desarme y que abandonara Gaza". "El veto de Estados Unidos no debería sorprenderles", expresó.

De hecho, el Representante de Israel ante el organismo, Danny Danon, agradeció a las autoridades estadounidenses que hubieran "demostrado claridad moral y liderazgo" al vetar la resolución, que calificó de "regalo para Hamás". "Esto no es diplomacia, no es rendirse ante el terrorismo. Mientras los rehenes permanezcan en Gaza, no habrá alto al fuego", declaró.

La resolución, que de haber sido aprobada habría sido vinculante para las partes, fue presentada por los 10 miembros no permanentes del Consejo, que son elegidos por la Asamblea General por periodos de dos años: Argelia, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, Sierra Leona y Somalia.

The United States once again used its veto to block a @UN Security Council resolution calling for a ceasefire in Gaza.

Why?

Because, once again, UNSC members refused to condemn Hamas or demand the release of the 58 remaining hostages. pic.twitter.com/p8k7BzCgUU

— World Jewish Congress (@WorldJewishCong) June 4, 2025