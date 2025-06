ENTREVISTA ¬ Actos violentos se deben a falta de respuesta del Gobierno, afirma CNTE

La Dirección Política de la CNTE no se atribuyó las protestas violentas de un grupo pequeño en la Secretaría de Gobernación (Segob) y aseguró que no están de acuerdo con ese tipo de actos.

Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).- Los actos violentos ocurridos ayer afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) se debieron al enojo de profesores que han viajado desde muy lejos y no han obtenido respuesta del Gobierno Federal, dijo Francisco Bravo, integrante de la Dirección Política Nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado (CNTE).

Este miércoles, en el marco de las negociaciones entre la CNTE y el Gobierno Federal un grupo de personas encapuchadas lanzó objetos y arremetió contra el acceso principal del edificio ubicado sobre la calle Bucareli. Incluso, uno de los hombres utilizó un hacha para dañar la reja de la entrada. Dentro, se llevaba a cabo ua reunión entre la Comisión Única Negociadora de la CNTE con la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, entre otros funcionarios.

En entrevista durante el programa Café y Noticias, que se transmite todas las mañanas de lunes a viernes por Sin Embargo Al Aire, Francisco Bravo dijo que “no puede asegurar ni desmentir” que quienes realizaron esas agresiones sean integrantes de la CNTE. “No supimos qué pasó, salvo las imágenes”, aseguró.

Puntualizó que él, y demás integrantes de la coordinadora, no están de acuerdo con ese tipo de actos y que no se trató de una acción acordada o aprobada por todo el movimiento nacional, el cual busca la abrogación del sistema de pensiones para el magisterio.

Dijo que se debe entender el enojo de las maestras y los maestros que vienen de lejos “a exigir una demanda que es justa. La violencia está presente en la falta de respuesta que se ha dado [por parte del Gobierno Federal]”. Con eso, aclaró, no justifica lo ocurrido.

Ante su exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, impulsada por Felipe Calderón, el Gobierno Federal ha señalado que no cuenta con los recursos para echarla abajo. Por ello, explicó el profesor y exdirigente de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), “les planteamos una ruta de abrogación, porque ellos argumentan que de una sola acción no se puede. Esperamos que ayer nos dieran respuesta a esto, pero dijeron que no había otra respuesta, pues era lo máximo posible. En ese momento supimos que afuera estábamos ocurriendo esa situación, por la cual se tuvo que realizar un receso”.

De acuerdo con Francisco Bravo, esta tarde, en la reunión nacional que llevarán a cabo, averiguarán “de fondo” lo que sucedió. Descartó que estos actos lleven al Gobierno Federal a cancelar los diálogos. “Tienen claro que es un conflicto social con diferentes manifestaciones y que eso no puede cancelar las mesas. Si se dieron estos actos, es precisamente porque no han dado las respuestas”, aclaró.

Daniela Barragán y Perla Velázquez https://www.sinembargo.mx/author/daniela-barragan-y-perla-velazquez/