Trump ordena investigar si la gestión de Biden ocultó su deterioro cognitivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este miércoles una investigación sobre el mandato de su predecesor, Joe Biden, para determinar si abusó de la firma automática a través de un bolígrafo ("autopen") durante el mismo, aludiendo a un "deterioro cognitivo" del demócrata.

El mandatario republicano ha ordenado a la Fiscal general, Pam Bondi, y al asesor jurídico de la Presidencia que investiguen para determinar "si ciertas personas conspiraron para engañar al público sobre el estado mental de Biden y ejercer inconstitucionalmente las autoridades y responsabilidades del Presidente".

BREAKING: In an unbelievable display of cruelty, Donald Trump says of Joe Biden who was just diagnosed with cancer: "If you feel sorry for him, don't feel so sorry, because he's vicious...I really don't feel sorry for him." What a piece of shit.

