Steve Bannon: Trump debe investigar a Elon por usar drogas y por no tener papeles

Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).– Steve Bannon, uno de los críticos acérrimos de Elon Musk y exasesor principal del Presidente Donald Trump en su primer periodo en la Casa Blanca, dijo este jueves que pidió al mandatario estadounidense investigar al dueño de Tesla como "inmigrante ilegal".

Bannon, quien en 2020 fue arrestado y acusado de fraude por su participación en el proyecto “We Build the Wall”, una campaña privada para financiar la construcción del muro fronterizo con México, recomendó además que el Presidente Trump debería cancelar todos los contratos federales del Gobierno con Musk.

Además, Bannon afirmó que la administración Trump debería investigar el consumo de drogas de Elon Musk, que informó The New York Times, así como el intento del dueño de SpaceX para obtener del Pentágono información clasificada sobre China.

Las declaraciones de Steve Bannon contra Musk se dan en un día de furia entre el hombre más rico del mundo y el Presidente Trump.

Elon Musk is an illegal alien who should be deported immediately. pic.twitter.com/lfE65ivPfR

Este jueves, las acusaciones del dueño de X y de Tesla subieron de tono al punto de vincular al agresivo inquilino de la Casa Blanca con pederastia al asegurar que se encuentra en los archivos del pedófilo millonario Jeffrey Epstein fue condenado en 2008 por aprovecharse de la prostitución a menores de edad para enganchar personalidades de la política y luego fue hallado (sospechosamente) muerto en agosto de 2019 en su celda de una prisión de alta seguridad.

Estas declaraciones le pasaron factura a Tesla, cuyas acciones cayeron este jueves 14 por ciento, luego de que Trump amenazó con retirar los contratos gubernamentales a las empresas de su CEO y excolaborador de la Casa Blanca. La medida redujo el valor del fabricante de vehículos eléctricos en 152 mil millones de dólares, el mayor golpe a su capitalización de mercado en la historia, colocándolo por debajo del índice de referencia de un billón de dólares, que se estableció el martes pasado en 916 mil millones de dólares.

Lo que comenzó como una simple pelea por el proyecto de ley de política nacional de Trump “se transformó en quién merecía más crédito por la victoria electoral de Trump, por qué Musk no se cubrió el ojo morado con maquillaje durante una aparición en el Despacho Oval la semana pasada y la abrupta caída del apoyo de Trump a un socio de Musk nominado para dirigir la NASA”, destacó hoy The New York Times.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025