Guanajuato niega, otra vez, despenalizar el aborto; Diputada del PVEM da voto al PAN.

Ciudad de México. 5 de junio (SinEmbargo).- El Congreso de Guanajuato, con 19 votos a favor y 17 en contra, desechó este jueves el dictamen que incluía tres iniciativas para la despenalización del aborto en el estado, presentadas por Morena, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista de México, luego de que una Diputada del Verde, Luz Itzel Mendo, cambiara en el último momento su voto y se posicionara en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.

“Hoy quiero decirlo con toda claridad: hoy he cambiado de opinión. Yo no estoy de acuerdo con que el aborto sea tratado como un servicio más, no estoy de acuerdo en que se normalice como política pública (…) en Guanajuato no hay mujeres en prisión por abortar, y más aún tenemos certeza jurídica de que ninguna mujer será encarcelada por abortar”, aseguró la legisladora.