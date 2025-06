VIDEOS y FOTOS ¬ Rusia responde su furia por la incursión “terrorista” desde Ucrania

Francia, 6 de junio (RFI).- Misiles balísticos, misiles de crucero, drones kamikazes de origen iraní Shahed: aún no se conoce en detalle la lista de armas utilizadas esta noche por Rusia, pero el ejército ruso ha recurrido a todo su arsenal para este ataque masivo. Y el balance ya es grave, según informa el corresponsal de RFI en Ucrania, Pierre Alonso.

En Kiev, la alarma aérea sonó alrededor de la 01:00 horas de este viernes. A continuación, la población escuchó explosiones durante varias horas. Los restos de los drones provocaron incendios en barrios residenciales, según el Alcalde Vitali Klitschko. “Se ha confirmado la muerte de cuatro personas en la capital”, declaró, tras informar de un balance de un muerto y 20 heridos, 16 de los cuales han sido hospitalizados.

Pero este ataque no se limitó a la capital. En el oeste del país, la región de Ternopil sufrió el “ataque más masivo hasta la fecha”, según las autoridades locales. El viernes por la mañana, algunos barrios de la ciudad se encontraban sin electricidad. En Lutsk, cerca de Polonia, un edificio residencial fue alcanzado, causando cinco heridos.

En el centro del país, a orillas del río Dniéper, “tres misiles rusos fueron derribados en nuestro territorio y 22 drones", declaró el Gobernador de la región de Cherkasy, Igor Taburets. El responsable también precisó que los ataques no causaron víctimas.

Este viernes 6 de junio, Volodímir Zelenski instó a sus aliados a reaccionar “de manera decisiva” ante los nuevos ataques nocturnos de Rusia en Ucrania: “Rusia debe rendir cuentas. Desde los primeros minutos de esta guerra, han bombardeado ciudades y pueblos para destruir vidas”, declaró en un mensaje en las redes sociales. Ahora es el momento en que Estados Unidos, Europa y el mundo pueden detener juntos esta guerra presionando a Rusia”.

Es el primer ataque de esta magnitud desde la operación ucraniana contra las bases aéreas rusas el domingo pasado. Los servicios secretos ucranianos llevaron a cabo con éxito esta operación impensable contra bombarderos estratégicos rusos. Una operación humillante y muy costosa para Rusia.

What looks to be a massive secondary explosion in Kiev after the arrival of a Russian drone or missile.

A fire can already be seen and there is no clear indication of a second munition hitting the building. pic.twitter.com/SJGeClX0Hl

— ayden (@squatsons) June 6, 2025