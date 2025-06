VIDEO ¬ Adultos dan bebidas alcohólicas a menores durante festejo en Oaxaca

La comunidad donde se suscitaron los hechos es considerada por el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social,(Coneval), como una zona de alta marginación que se rige por usos y costumbres.

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).- Una pareja de adolescentes celebró su matrimonio en la comunidad de San Juanito Yosocani, en el municipio de San Lorenzo, región Costa, en el estado de Oaxaca. Este festejó causó polémica en redes sociales, pues durante el evento varios menores fueron captados ingiriendo alcohol.

En redes sociales circuló un video del evento en el que se observa que al terminar lo que denominan el "baile de la calabaza" un menor, cuya edad ronda los 10 años, recibió de premio una cerveza y un refresco. La grabación muestra el momento en el que el menor se acerca a los novios y comienza a beber con rapidez la bebida.

En el material se observa a varios de los asistentes que también festejan con alcohol. Debido a que estas comunidades se rigen por los llamados usos y costumbres, se ve a los menores y adolescentes divirtiéndose entre familiares y amistades de los novios sin ninguna restricción.

En algún momento de la celebración, el animador solicita a quien está grabando que no subiera la grabación en redes sociales. “Allí al camarógrafo, fotógrafo, no me vaya a subir al facebook eso, porque si no, van a decir que le estamos dando alcohol a los pequeños”, pidió desde el micrófono.

De acuerdo con los primeros reportes la celebración se habría llevado a cabo el día de ayer 5 de junio en la comunidad indígena de San Juanito Yosocani, donde se grabó el video. Este incidente causó indignación en redes sociales en donde usuarios se manifestaron a favor y en contra de los usos y costumbres.

Como parte de la polémica se presentaron opiniones contrarias referentes al tema de los usos y costumbres. Un usuario sostuvo en Facebook: "Que desorden y ahora con uno de ellos en la corte el desorden será mayor dirán que son usos y costumbres. Estamos fritos". En sentido opuesto, otro internauta comentó que "son sus costumbres y hay que respetarlas".

San Juanito Yosocani es una comunidad indígena, ubicada en el Distrito de Jamiltepec en la región de la Costa de Oaxaca, que es considerada de alta marginación, según el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval). Según el Consejo, el 88 por ciento de la población vive en extrema pobreza, el 77.9 por ciento de las viviendas no disponen de agua entubada de la red pública, el 43.3 por ciento no tiene drenaje, el 35.9 por ciento de las viviendas no tienen ningún bien, el 13.2 por ciento no tiene energía eléctrica, entre otras carencias que padece la comunidad.