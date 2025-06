La CNTE acuerda levantar plantón y marcha en CdMx; CETEG hace destrozos en Reforma

Integrantes de la Sección 22 anunciaron el retiro de su plantón en el Zócalo capitalino, pero advirtieron que mantendrán movilizaciones locales para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007 y la reforma educativa de 2019.

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó, durante la Asamblea Nacional Representativa que se prolongó hasta este viernes, que el magisterio disidente regresará a las escuelas el próximo lunes. Sin embargo, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) realizaron destrozos en la sede de la Secretaría de Bienestar, ubicada en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron mientras el contingente marchaba del Ángel de la Independencia hacia la plancha del Centro Histórico, donde mantienen un plantón desde el pasado 15 de mayo. Un grupo de encapuchados se separó del contingente y realizó pintas, rompió cristales y causó un incendio al interior de la Torre del Bienestar, como parte de sus protestas.

Cabe destacar que el resto de la movilización se mantuvo en aparente calma por Avenida Juárez hasta llegar a su destino en el Zócalo capitalino.

Previamente, en un breve pronunciamiento, los maestros de la CNTE anunciaron que regresarán este fin de semana a sus comunidades de origen para reunirse con sus familias, pero advirtieron que mantendrán las protestas en cada entidad hasta lograr respuesta a su pliego petitorio.

“La jornada de lucha nacional se recesa, pero el movimiento democrático de la CNTE está más vigente que nunca. Se emplazará al Gobierno federal a que las demandas de derogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007 y derogación de la reforma educativa siguen latentes. Es por ello que, para el lunes, ya regresaremos a clases normales”, señala el acuerdo.

¿Qué exige la CNTE?

En los últimos 22 días de movilizaciones, las y los profesores realizaron bloqueos en la Avenida Paseo de la Reforma y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), así como e un asalto al edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para exigir la abrogación a la Ley del ISSSTE de 2007 y un aumento del 100 por ciento en su sueldo base.

Las demandas mencionadas en su pliego petitorio también incluyen:

Eliminación la reforma educativa.

Reinstalación inmediata de docentes cesados.

Incremento del presupuesto para educación y salud.

Acceso garantizado a vivienda, salud, educación y servicios básicos.

Seguridad pública para toda la población.

Ante las manifestaciones dentro de la capital del país, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a los maestros “deslindarse o asumir la responsabilidad” de los intentos de irrumpir la Secretaría de Gobernación, donde un pequeño grupo intentó forzar el ingreso mientras se llevaba a cabo una mesa de diálogo.

En conferencia matutina de este viernes, la Jefa del Ejecutivo recordó que esas acciones “no representan al conjunto de docentes” y reiteró su disposición al diálogo con las secciones dispuestas a participar.

Claudia Sheinbaum destacó que va a esperar la resolución de la Coordinadora para continuar con el diálogo y subrayó que ya hay una propuesta concreta sobre la reforma a la Ley del ISSSTE del 2007.

"Sobre la reforma de la Ley del ISSSTE del 2007: para aquellos que están en cuentas individuales, el fondo de pensiones para el bienestar y su actualización; para aquellos que se quedaron en el décimo transitorio vamos a ir disminuyendo paulatinamente la edad de jubilación. Fíjense nada más lo que estamos proponiendo con una inversión que representa en uno de los años 30 mil millones de pesos, son inversiones cada año, porque antes aumentaba la edad de jubilación. Nosotros proponemos que se detenga y disminuya paulatinamente. No es que no haya respuesta que no haya alternativa", subrayó.