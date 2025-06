El Departamento de Seguridad de EU aprueba a Trump la ampliación del muro fronterizo

Por María Ortiz

Los Ángeles, 6 jun (LaOpinión).- El Gobierno de Donald Trump está impulsando la construcción de nuevos tramos del muro fronterizo a lo largo del sur de Arizona y Nuevo México.

La Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, aprobó la construcción y las exenciones que permiten ignorar las leyes ambientales para la nueva construcción de 36 millas del muro fronterizo, anunció el jueves la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en un comunicado de prensa.

Las nuevas exenciones se suman a una exención firmada por Noem para la construcción del muro fronterizo en California.

Protecting what matters most. 🇺🇸@Sec_Noem issued three new waivers for border wall construction, ensuring expeditious construction of approximately 36mi of new border wall in Arizona and New Mexico. This closes gaps in the border wall and enhances security operations in the… pic.twitter.com/2u1tqmP9sX

— CBP (@CBP) June 5, 2025