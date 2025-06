Antonio Attolini somete a hombre que lo atacó en Torreón; fue en defensa propia, dice

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).- El Diputado local de Morena en Coahuila, Antonio Attolini Murra, fue víctima de una agresión la madrugada de este viernes, cuando se retiraba de un concierto que ofreció el cantante español Miguel Bosé en el Coliseo Centenario de Torreón.

De acuerdo con la versión que el propio Diputado relató a través de sus redes sociales, el altercado ocurrió cuando un hombre le atacó por la espalda mientras este compraba una "botella de agua y un elote". El legislador señaló que estaba en compañía de su pareja y un amigo.

"'¡Hablaste mal de mí, pendejo!', me dijo antes de propinarme un golpe artero a la cara y sin advertencia. Todavía me duele", contó Attolini sobre el hecho que fue grabado por personas que se encontraban presentes en el lugar, quienes no dudaron en difundir las imágenes a través de redes.