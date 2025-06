VIDEOS ¬ El ICE detiene a 45 migrantes y al presidente del SEIU en Los Ángeles

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) llevó a cabo varias redadas en la ciudad de Los Ángeles, California, en las que detuvo al menos 45 migrantes. Los agentes migratorios encontraron resistencia entre activistas e integrantes de la comunidad que trataron de evitar las detenciones, lo que ocasionó que se produjeran enfrentamientos con los agentes, quienes lanzaron granadas aturdidoras y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.

A través de las redes sociales, las personas defensoras de la comunidad migrante comenzaron a difundir la presencia de los agentes mediante mensajes de texto, lo que propició que muy pronto se dieran cita en los sitios donde se ejecutaban las detenciones. "Alerta, la migra está por todos Los Ángeles este viernes", fue el mensaje que circuló en redes sociales.

He’s an LA native, American citizen and labor leader.

Video of SEIU California’s President David Huerta getting assaulted & arrested during an ICE raid in the warehouse district of Downtown Los Angeles today.

ICE IS OUT OF CONTROL.

De acuerdo con los reportes, fueron al menos tres grandes operativos los que el ICE emprendió en localidades eminentemente hispanas del centro de la ciudad. Las autoridades estadounidenses se presentaron en fábricas de ropa de la mayorista Ambiance Apparel, en el Distrito de Moda de la ciudad, de acuerdo con la información proporcionada por el Fiscal Bill Essayli.

La directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), Angélica Salas, difundió en una conferencia de prensa la detención de al menos 45 personas. Sin embargo, señaló que esta cifra podría ser mayor a la registrada en la medida en que la información continué fluyendo durante las próximas horas.

ICE raids hit across Los Angeles today—and locals are rising up. This is what resistance looks like. ✊🏽

This was about an hour ago… pic.twitter.com/sdL5nojgwq

