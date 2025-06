CNTE levanta plantón en el Zócalo. “No es el final, es el inicio de una etapa", dice

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación advirtió que se retira del Zócalo para regresar a sus comunidades e iniciar una nueva etapa de lucha.

Ciudad de México, 7 de junio (Sin Embargo).- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) levantó este sábado el plantón que mantenían en el Zócalo de la capital desde el pasado 15 de mayo, cuando comenzaron las protestas para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Después de una jornada de protestas que duró 24 días, las y los maestros informaron que emprenderán el regreso a sus comunidades, no como una claudicación en sus demandas, sino como lo que denominan un "repliegue táctico". "No vamos a claudicar en nuestra exigencia de abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Y en esa lucha no estamos ni derrotados ni cansados", advirtieron los voceros magisteriales.

"Nos retiramos con la frente en alto, pero con la firme convicción de regresar con más fuerza. Si hoy somos 30 mil para la siguiente jornada de lucha seremos el doble o triple. Nos vamos con tareas puntuales", afirmó Yenny Aracely Pérez, la secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca.

En conferencia de prensa frente a Palacio Nacional, los representantes de la Coordinadora acusaron al Gobierno de Claudia Sheinbaum de darle la espalda a los maestros y a los trabajadores en defensa de los intereses económicos. A la par, afirmaron que no renunciarán a su objetivo de obtener jubilaciones dignas.

Elvira Veleces, secretaria de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg), reprochó la actitud del Gobierno de Claudia Sheinbaum al sostener que "no hay ningún acuerdo, no hay diálogo cuando hay cerrazón, no hay ni siquiera una propuesta concreta".

"Quieren llamar la atención sobre una pared rayada, una puerta, una ventana rota, pero no quieren ver el malestar del magisterio, al que, en promesas de campaña para ganar votos, se le prometió que se iba a abrogar la Ley del ISSSTE, pero ahora que son Gobierno dicen que no pueden. Y les recordamos, cuando ellos bloquearon Paseo de la Reforma, ¿dónde lo hicieron? ¿En las banquetas?", fustigó la profesora de Guerrero.

Por su parte, Filiberto Frausto, secretario de la sección 34 de Zacatecas, subrayó que ahora "iniciamos una nueva etapa de lucha con una nueva diversificación de tácticas", y que este repliegue no significa una derrota "sino un hasta pronto".

También destacaron que la otra fase de la reorganización magisterial será informar a los padres de familia que este "es un Gobierno que lucha por los pobres, pero por los pobres banqueros que controlan nuestras Afore".

Reiteraron que el magisterio disidente no aceptó la propuesta de cinco ejes presentada por el Gobierno de Sheinbaum. "No responde a la exigencia central de abrogación, y porque sólo beneficiaría a un porcentaje menor de maestros en servicio que lograron mantenerse en el artículo 10 transitorio de la Ley del ISSSTE", sentenciaron.

Finalmente, la CNTE advirtió que estará "en cada plaza pública, en cada evento oficial, en cada territorio simbólico o de influencia donde se pretenda vender una narrativa triunfalista del régimen. No nos detendremos. Y si nuestros espacios de toma de decisiones así lo aprueban, iremos nuevamente a saludar de frente, con dignidad, a quienes hoy se esconden tras los discursos vacíos".