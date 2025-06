Cónsul envía mensaje tras redada en LA; detenidos serían mayormente mexicanos, dice

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).- Tras la redada registrada ayer en Los Ángeles (LA), California, en donde alrededor de 50 migrantes fueron detenidos por autoridades estadounidenses, el Consulado de México en LA envió un mensaje en el que señaló que, "probablemente", la mayoría de las personas detenidas son de nacionalidad mexicana.

A través de un video, Carlos González Gutiérrez, Cónsul general de México en Los Ángeles, dio a conocer que, de acuerdo con la información que se tiene disponible hasta el momento, se sabe que poco menos de 50 migrantes fueron arrestados "como resultado de los operativos de ayer viernes 6 de junio".

Asimismo, señaló que, aparte de los detenidos de ayer, los cuales tuvieron lugar en un sitio de trabajo y en un lugar de reunión de jornaleros, en los últimos días se ha detectado un incremento de arrestos de personas migrantes.

Estamos contigo. No estás solo. No estás sola.

Ante dicho panorama, González Gutiérrez afirmó que, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), personal de los consulados de México en Los Ángeles, San Bernardino y Santa Ana han realizado visitas continuas a los centros de detención de la región para buscar a posibles personas mexicanas detenidas.

El diplomático también recomendó a las y los paisanos que, si tienen fecha para presentarse en la Corte próximamente, pueden consultar previamente con un abogado de migración para explorar la posibilidad de ser acompañados por éste, o bien, gestionar la posibilidad de una audiencia virtual.

Del mismo modo, compartió las siguientes recomendaciones en caso de una detención:

He’s an LA native, American citizen and labor leader.

Video of SEIU California’s President David Huerta getting assaulted & arrested during an ICE raid in the warehouse district of Downtown Los Angeles today.

ICE IS OUT OF CONTROL.

Por último, invitó a las y los paisanos a comunicarse al Centro de Información y Asistencia a Mexicanos a través del teléfono 520-623-7874, donde se brinda atención las 24 horas del día.

"Estamos contigo. No estás solo, no estás sola", concluyó el Cónsul Carlos González Gutiérrez.

El mensaje del Cónsul de México en Los Ángeles se da a raíz de que ayer, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) llevó a cabo varias redadas en la ciudad californiana, en las que detuvo a al menos 45 migrantes.

Los agentes migratorios encontraron resistencia entre activistas e integrantes de la comunidad que trataron de evitar las detenciones, lo que ocasionó que se produjeran enfrentamientos con los agentes, quienes lanzaron granadas aturdidoras y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.

ICE raids hit across Los Angeles today—and locals are rising up. This is what resistance looks like. ✊🏽

This was about an hour ago… pic.twitter.com/sdL5nojgwq

— Christopher Webb (@cwebbonline) June 7, 2025