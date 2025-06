Dos días de protestas pro migrantes en Los Ángeles. La SRE pide respetar a mexicanos

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmo un memorándum este sábado para enviar dos mil efectivos de la Guardia Nacional a California, con el objetivo de reprimir las protestas que se ha originado recientemente a raíz de redadas antimigrantes realizadas por el ICE.

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).– La Casa Blanca enviará dos mil efectivos de la Guardia Nacional a California tras dos días de protestas que estallaron en respuesta a los operativos federales para deportar migrantes. El Presidente Donald Trump firmó un memorándum este mismo sábado. Esto se produjo tras los enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales en el corazón latino californiano: Los Ángeles.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles informó haber respondido el sábado a una protesta en Paramount, a unos 26 kilómetros al sur del centro de Los Ángeles. “Al llegar los agentes, parecía que había agentes federales en la zona y que la gente se estaba reuniendo para protestar”, declaró. Su departamento no participó en ninguna operación federal de las fuerzas del orden, añadió.

Los videos difundidos en redes sociales mientras gente caminando y gritando en las calles. La escena fue similar a una serie de protestas que estallaron en el centro de Los Ángeles el viernes, cuando la gente reaccionó ante agentes federales involucrados en lo que parecía ser una operación de control migratorio.

🚨🇺🇸 Estalla la represión en EEUU... enfrentamientos entre agentes armados y migrantes en Los Ángeles tras redadas de ICE.

‼️Balas de goma, gases, violencia... la pesadilla de la "tierra prometida", un gobierno que fomenta la discriminación y la xenofobia. pic.twitter.com/IaxXpVqET7 — DAViD.cu (@David_qva) June 7, 2025

Photos from the ICE protests today pic.twitter.com/dy7KH5HjQK — Lauren McKenzie (@TheMcKenziest) June 7, 2025

Según reportes, al menos tres grandes redadas se llevaron a cabo en zonas predominantemente hispanas del centro de Los Ángeles, incluyendo el Distrito de la Moda y el área de Westlake. Las autoridades federales detuvieron a al menos 45 personas, muchas de las cuales, según defensores de los derechos de los migrantes, no tenían antecedentes penales.

Los operativos, descritos como los más grandes en décadas en la ciudad, involucraron a agentes fuertemente armados con equipo táctico, quienes utilizaron granadas aturdidoras, gas lacrimógeno y balas no letales para dispersar a cientos de manifestantes que intentaron bloquear los arrestos. En el Distrito de la Moda, una tienda mayorista de ropa fue blanco de una redada, lo que desencadenó enfrentamientos cuando activistas y civiles se congregaron para protestar.

Las redadas masivas fueron ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) contra migrantes indocumentados. Estas operaciones desataron una fuerte reacción por parte de la comunidad, activistas y líderes locales, quienes calificaron las acciones como "crueles" y "arbitrarias".

Paramount ICE protest, 1:30pm: Had the feel of a war zone. pic.twitter.com/ZfmqLUIKLX — Film The Police LA (@FilmThePoliceLA) June 8, 2025

The only way to save ourselves is to save each other pic.twitter.com/gXNTbGGHbl — Lauren McKenzie (@TheMcKenziest) June 7, 2025

El sábado 7 de junio, las protestas continuaron con mayor intensidad. En la ciudad de Paramount, se reportaron al menos 65 detenciones en una empresa, lo que provocó una respuesta inmediata de la comunidad, que bloqueó vehículos federales durante más de dos horas. Las consignas de “¡Fuera ICE!” resonaron en las calles, mientras los manifestantes denunciaban el uso de tácticas intimidatorias.

Reacciones de la comunidad y líderes locales

La Alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, expresó su indignación, calificando las redadas como tácticas que siembran el terror en las comunidades migrantes, además de que "perturban los principios básicos de seguridad y debido proceso" en la ciudad. “Mi oficina está en estrecha coordinación con organizaciones comunitarias que apoyan a los angelinos indocumentados y seguirá vigilando de cerca esta situación”, señaló en una publicación que compartió en redes sociales.

Por su parte, el Gobernador de California, Gavin Newsom, criticó el plan del Gobierno federal de enviar dos mil soldados a Los Ángeles para contener las protestas, al afirmar que se trata de una medida "deliberadamente incendiaria" que sólo intensificará las tensiones.

No vamos a permitir estas acciones. pic.twitter.com/INEuWNGTa5 — Alcaldesa Karen Bass (@AlcaldesaDeLA) June 6, 2025

The federal government is taking over the California National Guard and deploying 2,000 soldiers in Los Angeles — not because there is a shortage of law enforcement, but because they want a spectacle. Don't give them one. Never use violence. Speak out peacefully. — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) June 8, 2025

"El Gobierno federal está tomando control de la Guardia Nacional de California y desplegando dos mil soldados en Los Ángeles, no porque haya escasez de agentes del orden, sino porque quieren un espectáculo. No les des uno. Nunca uses la violencia. Protesta pacíficamente", indicó.

El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) de California también reaccionó ante la represión de las protestas, luego de que su presidente, David Huerta, resultó herido y fue detenido mientras documentaba una redada. Su arresto ha generado críticas por parte de organizaciones que lo consideran un acto de represión contra los defensores de los derechos de los migrantes.

SEIU California informó que, si bien el activista ya había sido dado de alta del hospital al que fue ingresado tras resultar lesionado, aún permanecía en custodia, por lo que han solicitado su liberación.

EVERYBODY WATCH. ICE IS OUT OF CONTROL. Video of SEIU California’s President David Huerta getting assaulted & arrested during an ICE raid in the warehouse district of Downtown Los Angeles today. He’s an LA native, American citizen and labor leader. Don’t turn away. pic.twitter.com/TuDDSHaISC — Fight for a Union (@FightForAUnion) June 6, 2025

UPDATE: David Huerta has been released from the hospital but remains in custody. His words: "We all collectively have to object to this madness because this is not justice. This is injustice." Free David Huerta. Free them ALL. pic.twitter.com/Nw5cB4NRge — SEIU California (@seiucalifornia) June 7, 2025

SRE externa su preocupación por las redadas

Tras las redadas que el ICE llevó a cabo recientemente en California, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), externó su preocupación por tales operativos e hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para respetar los derechos de las y los migrantes.

En un comunicado, la SRE reiteró el "compromiso inquebrantable" del Gobierno de México "con la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria".

"En este sentido, hace un llamado respetuoso pero firme a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso, en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de derecho", señaló la dependencia en su mensaje.

COMUNICADO. "México expresa su preocupación por los operativos de ICE en Estados Unidos".https://t.co/gnFaogGgsW pic.twitter.com/eG1mfFGRfU — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 8, 2025