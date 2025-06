El Presidente de EU criminalizará uso de máscaras durante protestas contra Gobierno

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo su intención de criminalizar el uso de máscaras durante las protestas contra su Administración, a raíz de las concentraciones y alborotos de las últimas horas en California, donde miles de personas expresaron su rechazo a la política de detenciones efectuada por el servicio de migración (ICE) contra los migrantes sin papeles.

A tal punto llegó la situación, que Trump ordenó el sábado el despliegue de dos mil efectivos de la Guardia Nacional para disolver las concentraciones de repulsa a lo que, denunciaban sus críticos, se trataba de una iniciativa que vulneraba los derechos constitucionales de los detenidos.

Ajeno a las críticas, Trump aplaudió el "gran trabajo" de la Guardia Nacional y acusó tanto al Gobernador de California, Gavin Newsom, como a la Alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ambos del opositor Partido Demócrata, de quedarse de brazos cruzados ante los disturbios.

As the federal government conducts chaotic immigration sweeps across the country, the state is deploying additional CHP to maintain safety on Los Angeles highways to keep the peace. It's not their job to assist in federal immigration enforcement.

Así pues, "a partir de ahora no se permitirá el uso de máscaras durante las protestas", aseguró el Presidente, quien se preguntó "qué tiene que esconder esta gente, y por qué", en relación a los manifestantes.

Precisamente, los críticos de las intervenciones del ICE denunciaban a su vez que muchas de estas operaciones de detención estaban protagonizadas por individuos sin identificación y con la cara tapada.

"If Governor Gavin Newscum, of California, and Mayor Karen Bass, of Los Angeles, can’t do their jobs, which everyone knows they can’t, then the Federal Government will step in and solve the problem, RIOTS & LOOTERS, the way it should be solved!!!" –President Donald J. Trump pic.twitter.com/om8tGfXoL6

— The White House (@WhiteHouse) June 8, 2025