FOTOS y VIDEOS ¬ Trump responde con militares a las protestas por redadas migratorias

Los Ángeles/Madrid/Ciudad de México, 8 de junio (EuropaPress/SinEmbargo).– Es algo nuevo. El caos que azotó Los Ángeles el sábado comenzó un día antes, cuando agentes federales con camuflaje recorrieron el distrito textil en busca de trabajadores sospechosos de ser migrantes sin papeles, a quienes identifican por su color de piel, por su aspecto físico. Lo que encontraron fue manifestantes que lanzaban huevos. Los reprimieron con gas pimienta y balas de goma.

“El operativo policial se convirtió en una de las escenas más polémicas de la ofensiva migratoria del Presidente [Donald] Trump hasta la fecha”, dice hoy The New York Times. “Pero no fue un incidente aislado”.

🚨🇺🇸 Estalla la represión en EEUU... enfrentamientos entre agentes armados y migrantes en Los Ángeles tras redadas de ICE.

‼️Balas de goma, gases, violencia... la pesadilla de la "tierra prometida", un gobierno que fomenta la discriminación y la xenofobia. pic.twitter.com/IaxXpVqET7 — DAViD.cu (@David_qva) June 7, 2025

Paramount ICE protest, 1:30pm: Had the feel of a war zone. pic.twitter.com/ZfmqLUIKLX — Film The Police LA (@FilmThePoliceLA) June 8, 2025

“Van a ver más control policial en los lugares de trabajo que nunca antes en la historia de esta nación”, dijo recientemente a la prensa Thomas D. Homan, el zar fronterizo de la Casa Blanca. “Vamos a inundar la zona”. Y en efecto, en eso están: Trump ordenó el sábado el despliegue de al menos dos mil efectivos de la Guardia Nacional en el condado de Los Ángeles para ayudar a sofocar dos días de protestas contra las recientes redadas en lugares de trabajo en busca de migrantes sin papeles.

“La Guardia Nacional es la única rama del ejército estadounidense que puede ser desplegada tanto por los gobernadores estatales como por el Presidente. Opera de forma similar a la fuerza de reserva del ejército, y sus miembros asisten a entrenamientos regulares. Pueden ser llamados al servicio activo completo, pero normalmente desempeñan otras funciones. Se utiliza a menudo durante fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes e incendios forestales”, declara por su parte The Wall Street Journal.

Footage from 26 Federal Plaza from earlier showing ICE agents and an ICE van forced to retreat as New Yorkers mobilized against them. pic.twitter.com/DpIJhxqj43 — Talia Jane ❤️‍🔥 (@taliaotg) June 7, 2025

EVERYBODY WATCH. ICE IS OUT OF CONTROL. Video of SEIU California’s President David Huerta getting assaulted & arrested during an ICE raid in the warehouse district of Downtown Los Angeles today. He’s an LA native, American citizen and labor leader. Don’t turn away. pic.twitter.com/TuDDSHaISC — Fight for a Union (@FightForAUnion) June 6, 2025

La última vez que el Presidente la recurrió en respuesta a un disturbio civil fue durante el que surgió en Los Ángeles en 1992, que estalló tras la absolución de cuatro policías blancos que fueron filmados golpeando a Rodney King, un hombre afrodescendiente, según el sitio web de la Guardia Nacional.

La Guardia Nacional comienza su despliegue

UPDATE- @TheCalGuard 79th IBCT has deployed approximately 300 soldiers to 3 separate locations in the greater Los Angeles area. They are conducting safety and protection of federal property & personnel. pic.twitter.com/70xqMN5myL — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) June 8, 2025

#USNORTHCOM can confirm that elements of the 79th Infantry Brigade Combat Team from the California National Guard have begun deploying to the Los Angeles area, with some already on the ground. Additional information will be provided as units are identified and deployed. pic.twitter.com/BxqZM2YG1G — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) June 8, 2025

El contingente de más de dos mil integrantes de la Guardia Nacional de Estados Unidos comenzó este domingo su despliegue en California ante el comienzo de un nuevo día de protestas contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y su práctica de detenciones de migrantes sin papeles.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la activación de la Guardia durante la noche de protestas del sábado, especialmente en las ciudades de Compton y San Bernardino, prácticamente al lado del núcleo urbano de la ciudad de Los Ángeles.

U.S. Northern Command releases the below statement: pic.twitter.com/fWV1UgYbnl — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) June 8, 2025

UPDATE: David Huerta has been released from the hospital but remains in custody. His words: "We all collectively have to object to this madness because this is not justice. This is injustice." Free David Huerta. Free them ALL. pic.twitter.com/Nw5cB4NRge — SEIU California (@seiucalifornia) June 7, 2025

Los miembros de la 79ª Brigada de Infantería "han comenzado su despliegue en el área de Los Ángeles y algunos ya se encuentran en el terreno", anunció así en su cuenta de X el Mando Norte del Ejército de Estados Unidos.

El Gobernador del estado y uno de los grandes exponentes del opositor Partido Demócrata, Gavin Newsom, denunció que la decisión de Trump se trata de una "provocación" y acusó al Secretario de Defensa, Pete Hegseth, de comportarse como un "perturbado" al sugerir que podría desplegar incluso a los Marines si persistían los disturbios.

ICE raids hit across Los Angeles today—and locals are rising up. This is what resistance looks like. ✊🏽 This was about an hour ago… pic.twitter.com/sdL5nojgwq — Christopher Webb (@cwebbonline) June 7, 2025

Tensions flare after ICE agents conduct raids across Los Angeles on Thursday, prompting gatherings of protesters who at one point clashed with authorities. Protesters could be seen throwing objects at the vehicles, while others tried to block the vans from leaving.… pic.twitter.com/Ri8OM4kgqM — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 6, 2025

El fiscal federal del Distrito Central de California, que incluye Los Ángeles, ha confirmado más de una decena de detenciones este pasado sábado por obstaculizar presuntamente la labor de los agentes, sin dar detalles.

El fiscal, Bill Essayli, declaró en X que los sospechosos fueron detenidos por presuntamente obstaculizar a los agentes federales, aunque no se dieron a conocer detalles, incluidos los posibles cargos exactos. "Seguiremos arrestando a cualquiera que interfiera con la aplicación de la ley federal", ha avisado.

La persecución

Las redadas parecen formar parte de una nueva fase de la ofensiva migratoria de la administración Trump, y las autoridades afirman que se centrarán cada vez más en los lugares de trabajo. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestaron a 121 inmigrantes en Los Ángeles el viernes, según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional que habló bajo condición de anonimato.

La policía había declarado ese mismo día que las manifestaciones en la ciudad fueron pacíficas. Algunas de las protestas del sábado en otras zonas, en Paramount, una ciudad a unos 25 kilómetros al sur del centro de Los Ángeles con una gran población latina, fueron más conflictivas.

En algunos casos, los manifestantes se enfrentaron con agentes del orden. Algunos lanzaron piedras a los agentes, quienes respondieron con granadas aturdidoras y balas de goma. El Departamento del Sheriff de Los Ángeles declaró que los manifestantes exhibieron un "comportamiento violento" y que "la intervención se hizo necesaria".

La semana pasada, en un complejo de viviendas estudiantiles en construcción en Tallahassee, Florida, agentes de inmigración enmascarados subieron a decenas de migrantes a autobuses con destino a centros de detención. En Nueva Orleans, 15 personas que trabajaban en un proyecto de control de inundaciones fueron detenidas. Y las redadas en San Diego y Massachusetts provocaron enfrentamientos en los últimos días, cuando transeúntes se enfrentaron airadamente a los agentes federales que detenían a los trabajadores, agrega el diario.

“Las redadas de alto perfil parecieron marcar una nueva fase de la ofensiva migratoria de la administración Trump, en la que las autoridades afirman que se centrarán cada vez más en los lugares de trabajo, atacando la razón por la que millones de personas han cruzado la frontera ilegalmente durante décadas. Esto representa una expansión de los planes iniciales de la administración de priorizar la detención de delincuentes reincidentes y, posteriormente, centrarse en cientos de estudiantes internacionales”, agrega el diario basado en Nueva York.

Cualquier manifestación que obstaculizara a los funcionarios de inmigración se consideraría una “forma de rebelión”, afirmó Trump. Su orden representó una escalada extraordinaria que coloca a Los Ángeles en el centro de las tensiones por la ofensiva migratoria de su administración. El Gobernador de California, Gavin Newsom, afirmó que la medida fue “intencionadamente incendiaria y que solo intensificará las tensiones”.

Hasta la madrugada de este domingo, no se veían señales de la Guardia Nacional en las calles del área de Los Ángeles. Las protestas se habían calmado, pero los organizadores han convocado más manifestaciones para el día siguiente.