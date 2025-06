Los manifestantes violentos en LA no representan a pueblo mexicano: Embajador Johnson

Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México, se pronunció sobre las manifestaciones promigrantes que se han desarrollado en Los Ángeles, y comentó que quienes han provocado actos de violencia no representan al pueblo mexicano.

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).- El Embajador de los Estados Unidos (EU) en México, Ronald Johnson, se pronunció al respecto de las protestas que se están llevando a cabo en Los Ángeles, California, en las que ha habido detenciones y redadas dirigidas a la comunidad migrante que trabaja en el país vecino.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el funcionario estadounidense señaló que quienes han manifestado violentamente en dichas movilizaciones no representan al pueblo mexicano, además de que las acciones emprendidas por el Gobierno de EU están justificadas, pues buscan proteger a la población y reforzar el Estado de Derecho.

"Los manifestantes violentos en Los Ángeles no representan al pueblo mexicano: digno y trabajador, que conocemos y respetamos. Nuestras acciones protegen a todas las comunidades y refuerzan el Estado de derecho. México es nuestro socio y nuestras naciones están profundamente unidas", indicó Johnson.

Como respuesta a las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), las comunidades de migrantes, organizaciones defensoras de los derechos civiles, agrupaciones laborales como el Sindicato Internacional de Empelados de Servicios de California (SEIU, por sus siglas en inglés) y ciudadanos norteamericanos en general, han protagonizado durante los últimos tres días manifestaciones de repudio a las acciones de los agentes gubernamentales.

Como respuesta, agentes federales del Gobierno del Presidente Trump recurrieron al uso violento de sus atribuciones para contener las protestas. Los enfrentamientos contra los manifestantes han dejado como saldo a personas detenidas, lesionados por el uso de gases lacrimógenos y el uso de la fuerza policiaca.

Ante dicho escenario, el Presidente Trump firmó un memorándum el sábado para enviar dos mil efectivos de la Guardia Nacional a California, con el objetivo de reprimir las protestas que se ha originado recientemente a raíz de redadas antimigrantes realizadas por el ICE.

La Presidenta de México reprueba la represión

En respuesta a las medidas gubernamentales del Presidente Trump hacia las protestas, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó contra este abuso de autoridad que criminaliza a las y los migrantes que aportan a la economía del país vecino.

En un mensaje que compartió desde San Andrés Cholula, Puebla, la titular del Ejecutivo federal se pronunció sobre las protestas en Los Ángeles y la violencia con la que están respondiendo las autoridades estadounidenses. "Las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos son hombres y mujeres de bien, son hombres honestos, que se fueron a Estados Unidos a buscar una mejor vida para ellos y para aportar a sus familias. ¡No son criminales! Son hombres y mujeres de bien, honestos", subrayó la mandataria.

"Nuestros hermanos migrantes se van allá buscando mejores oportunidades. La mayoría de ellos ya tiene muchos años trabajando allá. Por ejemplo, hay muchos poblanos y poblanas que viven en Nueva York. Le dicen ‘Puebla York’ porque Nueva York no sería lo que es si no fuera por los poblanos que están allá. Los Ángeles, California, no fuera lo que es si no fuera por los mexicanos y las mexicanas que están allá. Migran por necesidad y desde allá envían recursos a sus familias", destacó.

Como colofón, Sheinbaum reconoció la valiosa labor de las y los migrantes mexicanos pues, con su aportación, "Estados Unidos es lo que es gracias también al trabajo de las mexicanas y de los mexicanos que viven al otro lado de la frontera".

Por otro lado, el Cónsul General de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, puso a disposición de la población mexicana en esta localidad los servicios de la institución que encabeza, para garantizar la pronta atención y asistencia "justa" para los connacionales detenidos durante los operativos.

El funcionario proporcionó los contactos para que las personas que lo requieran reciban la asistencia consular necesaria para ser protegidos por las autoridades diplomáticas de México.

“A través de su red consular, 🇲🇽 ha activado de inmediato mecanismos de asistencia y protección consular para garantizar que nuestros connacionales detenidos reciban asesoría legal adecuada y un trato justo.” Asistencia/protección:

☎️ (213) 219-0175

CIAM: (520) 623-7874