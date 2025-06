Carlos Alcaraz se lleva su segundo Roland Garros en la final más larga de la historia

MADRID, 8 (EUROPA PRESS).- El tenista español Carlos Alcaraz derrotó (4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2)) al italiano Jannik Sinner este domingo en la final de Roland Garros más larga de la historia, una remontada de genio y figura para defender su corona en París y alzar su quinto "grande".

El murciano dio la vuelta a los dos primeros sets, salvó tres bolas de partido en el cuarto y volvió a ser la bestia negra del número uno del mundo, cinco victorias seguidas ante el dominador del circuito desde 2024, en una Philippe Chatrier españolizada una vez más en el primer año sin Rafa Nadal.

A sus 22 años, Alcaraz escribió otra página dorada de la historia del deporte tras cinco horas y media de máximo nivel y sufrimiento. Sinner, en busca de su cuarto "grande" y tercero seguido tras ganar el US Open 2024 y en Australia este enero, lo tuvo en su mano ejerciendo el despliegue de estas dos semanas en el Abierto francés.

Sin embargo, el de El Palmar volvió a ser el freno del de San Candido, verdugo en cinco de las sólo ocho veces en las que perdió el italiano de 102 partidos desde 2024. La máquina Sinner gripó ante el robot Alcaraz, un deportista más allá de lo humano que supo adaptarse a su rival y guardar el título de "rey de la tierra".

El español empezó entregando el primer set en una cadena de errores inesperada, después de un tremendo arranque de ambos. El 4-6 del italiano pasó factura a un Alcaraz con esa sensación incómoda de no estar rindiendo al nivel esperado, en busca de ese cambio de táctica que le diera opciones ante un Sinner muy constante.

