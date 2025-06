La Flotilla de la Libertad denuncia un ataque con dron por parte del ejército israelí

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS).- La denominada Coalición de la Flotilla de la Libertad anunció en la última hora que el ejército israelí "abordó" el barco Madleen, poco después de denunciar un ataque con dron en su viaje hacia la Franja de Gaza, donde pretende romper el bloqueo para entregar ayuda humanitaria.

"Se ha perdido la conexión con el Madleen. El ejército israelí ha abordado el buque", señaló en su cuenta de Telegram, poco antes de denunciar que "los voluntarios han sido secuestrados por las fuerzas israelíes".

La lancha israelí se aproximó al barco en torno a las 02:00 horas (tiempo local), según apuntó en su cuenta de la red social X la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, en un incidente en el que "nadie ha resultado herido".

"Escuché a los soldados hablando mientras el capitán [del Madleen] hablaba conmigo por teléfono. Perdí la comunicación con el capitán porque me decía que se acercaba otra lancha", relató.

Israeli occupation navy troops have boarded up the Madleen Ship! pic.twitter.com/8wfKjeQ9Rs

La Flotilla de la Libertad denunció minutos antes que "cuadricópteros rodean el barco y lo rocían con una sustancia irritante blanca. Las comunicaciones están bloqueadas y se escuchan sonidos inquietantes por la radio".

Mientras, la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan, a bordo del Madleen, relató en X que "el dron sobre nosotros lanza un líquido blanco", al tiempo que ha hecho un llamamiento a la movilización. "¡Un dron sobre nosotros! ¡Reúnanse en la República!", señaló en alusión a la

emblemática plaza de la capital francesa.

Por su parte, la Armada israelí ordenó a la Flotilla que "cambie de rumbo debido a su aproximación a una zona restringida". Así lo anunció el Ministerio de Exteriores israelí en X, donde calificó al barco de "yate sele".

"La zona marítima cercana a la costa de Gaza está cerrada al tráfico naval como parte de un bloqueo naval legal. Si desea entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, puede hacerlo a través del puerto de Ashdod, utilizando los canales y centros de distribución establecidos", señaló una militar israelí en un vídeo difundido por la cartera diplomática.

🚨URGENT | The Israeli army has boarded the Freedom Flotilla Madleen, taken control, and cut off communications!!! pic.twitter.com/GphcXGN8C5

