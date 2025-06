VIDEO: El Presidente de EU tropieza al abordar el Air Force One; se viraliza en redes

Por Armando Hernández

Luego de que Donald Trump se reuniera con periodistas en Hagerstown, Maryland, el Presidente y el Secretario de Estado Marco Rubio sufrieron un tropiezo al abordar el Air Force One el domingo camino a Camp David.

Las acciones fueron después de que el mandatario se reuniera con periodistas en Hagerstown, Maryland, cuando le preguntaron si estaría dispuesto a invocar la Ley de Insurrección en respuesta a las protestas contra las redadas migratorias en Los Ángeles.

Curiosamente Trump frecuentemente se burló del expresidente Joe Biden por los tropiezos que tuvo durante su tiempo en el cargo, por lo que en esta ocasión fue el centro de las burlas en redes sociales.

En el verano de 2023, Trump se burló de Biden por caer en la ceremonia de la Fuerza Aérea en Colorado.

Trump nearly falls flat on his face while struggling to walk up the steps to Air Force One today pic.twitter.com/yksOLpWfZh

Dijo que “no era inspirador” para los graduados que el entonces presidente cayera sobre una bolsa de arena.

Luego señaló cuando Biden sufrió otro en una rampa en 2020 en la ceremonia de proporción de West Point del ejército.

Posteriormente de las elecciones de 2024 y la partida de Biden de la campaña en el verano de 2024, dejando a la entonces Vicepresidenta Kamala Harris, hubo informes generalizados sobre las luchas físicas y mentales de Biden a medida que envejecía en el cargo.

Horas antes del incidente, Trump había dirigido fuertes críticas al Gobernador de California, Gavin Newsom, y a la Alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, a quienes acusó de un “fracaso total de liderazgo” ante los recientes disturbios en la ciudad.

Las protestas, desatadas tras denuncias de detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades migratorias, dejaron incendios urbanos, enfrentamientos callejeros y el uso de gas lacrimógeno en zonas residenciales. Los hechos han reavivado el debate sobre las políticas migratorias y el uso de la fuerza en operativos federales.

Oops he did it again. Our president seems incapable of getting up a flight of stairs. This is the guy leading us into WWIII… what could go wrong? pic.twitter.com/P7cPqHXhby

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 22, 2023