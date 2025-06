El Madleen, donde viaja Greta Thunberg, denuncia que Israel lo abordó "ilegalmente"

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS).- La denominada Coalición de la Flotilla de la Libertad anunció la madrugada de este lunes que el ejército israelí "abordó" el barco Madleen, poco después de denunciar un ataque con dron en su viaje hacia la Franja de Gaza, donde pretendía romper el bloqueo para entregar ayuda humanitaria. Entre los pasajeros, se encontraban la activista Greta Thunberg y el español Sergio Toribio.

El barco fue "atacado/interceptado por la fuerza por el ejército israelí a las 3:02 (hora central europea, 2:02 hora peninsular española) en aguas internacionales", confirmó posteriormente la organización en un comunicado remitido a los medios, en el que denunció que la embarcación fue "abordada ilegalmente, su tripulación civil desarmada fue secuestrada, y su carga que salvaba vidas, incluyendo fórmula para bebés, alimentos y suministros médicos, fue confiscada".

La organizadora de la Flotilla de la Libertad, Huwaida Arraf, calificó la detención de los voluntarios internacionales de "arbitraria e ilegal", por lo que pidió que terminara "de inmediato".

Además, acusó al Ejecutivo del Primer Ministro Benjamin Netanyahu de "desafiar las órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)" para permitir el suministro de ayuda a Gaza sin obstáculos, al incautar el cargamento del Madleen.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí indicó en su cuenta de la red social X que "todos" los pasajeros del Madleen se encontraban "sanos y salvos", en un mensaje acompañado de imágenes en video donde se veía a los voluntarios con chalecos salvavidas.

Poco antes del asalto al barco, la Armada israelí ordenó a la Flotilla que "cambiara de rumbo debido a su aproximación a una zona restringida". "La zona marítima cercana a la costa de Gaza está cerrada al tráfico naval como parte de un bloqueo naval legal. Si desea entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, puede hacerlo a través del puerto de Ashdod, utilizando los canales y centros de distribución establecidos", señaló una militar israelí en un video difundido por el Ministerio.

El Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó ayer al ejército que "actuara" para que la Flotilla no llegara al enclave palestino, tomando para ello "las medidas necesarias", y sostuvo que su país "actuará contra cualquier intento de romper el bloqueo o ayudar a organizaciones terroristas, en el mar, el aire y la tierra".

The Israeli Navy is currently communicating with the “selfie yacht”. Using an international civilian communication system, the Israeli Navy has instructed the “selfie yacht” to change its course due to its approach toward a restricted area. pic.twitter.com/KnSqWrsXU2

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 8, 2025