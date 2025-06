Senadores de California piden revisar detención de líder sindical durante las redadas

LOS ÁNGELES, 9 Jun. (EUROPA PRESS).- Los senadores de California Adam Schiff y Alex Padilla, ambos del Partido Demócrata, han remitido este lunes una carta al Departamento de Seguridad Interior y al Departamento de Justicia para solicitar la revisión de la detención del presidente del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios, David Huerta, ocurrida el viernes.

Huerta fue arrestado y resultó lesionado cuando asistía a una redada contra migrantes sin papeles en un centro de trabajo del centro de Los Ángeles. Fue atendido en un hospital y después trasladado al Centro de Detención Metropolitano.

Federal agents were executing a lawful judicial warrant at a LA worksite this morning when David Huerta deliberately obstructed their access by blocking their vehicle. He was arrested for interfering with federal officers and will face arraignment in federal court on Monday. Let… pic.twitter.com/GIFD34LIcF

