Trump dice que Los Ángeles habría sido "aniquilada" sin apoyo de la Guardia Nacional

LOS ÁNGELES, 9 Jun. (EUROPA PRESS).- El Presidente estadounidense, Donald Trump, defendió este lunes su decisión de ordenar el despliegue de la Guardia Nacional (GN) en California ante las protestas contra las redadas contra migrantes, y advirtió que, de no haberlo hecho, la ciudad de Los Ángeles habría sido "totalmente aniquilada".

En particular, cargó contra el Gobernador "incompetente" Gavin Newsom, al que llamó Gavin Newscum (Nuevaescoria), y a la Alcaldesa Karen Bass.

Precisamente, Newsom anunció que presentaría una demanda contra la Administración federal al considerar que "no tenía autoridad" para ordenar el despliegue de la Guardia Nacional.

El inquilino de la Casa Blanca mencionó las "imágenes y videos de violencia y destrucción" que "hablan por sí mismos".

Newsflash, Karen:

There are immigration raids happening because Joe Biden allowed illegal alien criminals into Los Angeles, and you have dangerous sanctuary city policies that protect them.

Since you and Governor Newsom refuse to maintain law and order — President Trump will. https://t.co/snPKpLzp41

— Karoline Leavitt (@PressSec) June 9, 2025