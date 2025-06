GenteAsí ¬ Donald Trump escala las tácticas antimigrantes con redadas militarizadas

Donald Trump intensificó las tácticas antimigrantes en Estados Unidos con redadas militarizadas en espacios laborales y hasta en hogares, con la colaboración del ICE, FBI y la DEA.

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- Donald Trump ha buscado nuevas tácticas antimigrantes para perseguirles y hacerles saber que, si se atreven a cruzar, a trabajar, a levantar la voz, les va a perseguir. Una de esas tácticas son las ya conocidas redadas en espacios laborales, pero ahora son militarizadas. Y eso es parte de lo que encendió el enojo de manifestantes en Los Ángeles.

Previo a las redadas en una tienda Home Depot y una fábrica textil, en mayo pasado hubo otra redada masiva en Tallahassee, Florida. Más de 100 trabajadores de la construcción de México, Venezuela, Colombia y Centroamérica fueron detenidos en las obras donde estaban laborando. Esta operación involucró a ICE, el FBI, la DEA y agencias estatales, con apoyo explícito del gobernador Ron DeSantis.

Ron DeSantis, recordemos, impulsó y promulgó una de las más estrictas reformas antimigrantes. Con ella, le niega la licencia de conducir a personas indocumentadas e invalida las otorgadas en otros estados. Además, obliga a hospitales que reciben fondos públicos a recopilar información sobre el estatus migratorio de pacientes. Si enferman o tienen un accidente, no pueden ir a esas clínicas, pues les podrían deportar.

Otro ejemplo: el 30 de mayo agentes armados con equipamiento táctico irrumpieron en el restaurante italiano Enoteca Buona Forchetta, uno de los más conocidos en San Diego California, y detuvieron a tres trabajadores mexicanos.

La gente dentro y fuera del restaurante protestó por esta redada. En respuesta, los agentes de ICE les lanzó dos granadas de humo. Según medios locales, la operación se justificó con una denuncia archivada desde hace casi cinco años, que señalaba la presencia de trabajadores migrantes sin papeles en el lugar.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional ha implementado visitas sorpresa a hogares donde viven infancias migrantes, coordinadas por ICE y el FBI, bajo el pretexto de combatir la trata. Sin embargo, organizaciones como Kids in Need of Defense (KIND) denuncian que el objetivo real es identificar y deportar familias indocumentadas. Entre marzo y mayo de 2025, al menos 100 niños quedaron sin hogar y sin protección tras la detención de sus tutores.

Y hablando de infancias, la separación familiar verdaderamente es una tragedia. Otra táctica que utilizan es ésta que menciona este hombre, citarles en las oficinas de migración para finalmente revocar su caso y, en ese momento, arrestarles para que días después les envíen a los países donde nacieron y, en muchos casos, huyeron ante peligros locales.

En este otro video, vemos una escena que logró captar un reportero de Univisión, donde un pequeño consuela a su mamá, quien está a punto de ser deportada y con ello, dejar atrás toda la vida que construyó con mucho trabajo. Seguramente, como les hemos contado en otros videos, le darán la generosa opción de irse con su hijo o dejarlo a cargo del Estado norteamericano.

Otra táctica consiste en recortar presupuestos y presionar a los llamados “estados santuario” para que acaten las políticas antimigrantes del gobierno federal. Es el caso de California. En mayo pasado el Gobernador Gavin Newsom presentó un plan para excluir a personas migrantes indocumentadas al programa de atención médica para población empobrecida. Le seguirán brindando el servicio a quienes ya se habían inscrito a este programa antes de este plan, y a las infancias.

Por otro lado, Corte Suprema avala medidas clave de Trump, como la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) a 500 mil migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que han bloqueado deportaciones, enfrentan presiones políticas.

Y mientras llenan discursos de “seguridad nacional”, lo que realmente construyen es un aparato para cazar pobres. Siempre hay gente así: que necesita un enemigo para legitimar su poder ante la ciudadanía.

Blanca Juárez https://www.sinembargo.mx/author/blancajuarez/ Periodista egresada de la UNAM. Cubre temas políticos, laborales, sociales y culturales con perspectiva feminista.