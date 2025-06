VIDEOS ¬ Balas de goma, gas pimienta y violencia alcanzan a periodistas en protestas

Los disturbios en Los Ángeles dejaron cuatro periodistas heridos por municiones no letales y obligaron a un equipo de Univision a huir mientras cubría las manifestaciones contra las redadas migratorias.

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- Las protestas en Los Ángeles contra las redadas y la llegada de dos mil elementos de la Guardia Nacional (GN), ordenada por el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, se intensificaron con enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. En medio de las tensiones, cuatro periodistas fueron heridos por municiones no letales disparadas por las autoridades mientras éstos hacían sus coberturas.

Entre los afectados están Lauren Tomasi, reportera de 9News Australia, quien recibió un disparo de bala de goma en la pierna durante una transmisión en vivo. También sufrió la interrupción de su reporte cuando un manifestante intentó arrebatar la cámara a su equipo.

U.S. Correspondent Lauren Tomasi has been caught in the crossfire as the LAPD fired rubber bullets at protesters in the heart of Los Angeles. #9News LATEST: https://t.co/l5w7JxixxB pic.twitter.com/nvQ7m9TGLj — 9News Australia (@9NewsAUS) June 9, 2025

Otro caso reportado es el de Nick Stern, un fotoperiodista británico radicado en Los Ángeles, quien fue alcanzado por una bala de plástico de tres pulgadas en la pierna, lo que requirió una cirugía de emergencia.

A pesar de portar su acreditación de prensa visible, Stern fue impactado mientras cubría los enfrentamientos.

A British news photographer, Nick Stern was injured by 'plastic bullet' in LA protests.

Also, an Australian journalist, Lauren Tomasi, was also struck by a non-lethal round, shot by a police officer, while filming a piece to camera in LA for 9 News. pic.twitter.com/24D14cyLkp — Thomas Kaczur (@KaczurThomas) June 9, 2025

Ryanne Mena, reportera de crimen en el LA Daily News, y el periodista independiente Sean Beckner-Carmitchel, fueron alcanzados por bolas de pimienta y gases lacrimógenos el viernes y sábado, respectivamente.

También un equipo de Univision se vio obligado a abandonar apresuradamente una escena luego de que la Policía federal comenzara a disparar proyectiles de gas pimienta.

Homeland Security agents shot me and other journalists with pepper ball bullets yesterday in Los Angeles pic.twitter.com/2JX28M69QO — @ryannemena.bsky.social (@ryannemena) June 7, 2025

En el video se observa el momento en que los periodistas recogen su equipo, incluido un trípode con cámara, y corren para ponerse a salvo.

Mientras tanto, manifestantes bloquearon la autopista 101, incendiaron vehículos autónomos Waymo y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad en el Metropolitan Detention Centre, donde algunos migrantes han sido retenidos tras recientes redadas.

The moment last night when the Univision crew grabbed their camera tripod and ran, after federal police began firing pepper balls at us. @LATACO pic.twitter.com/2ZBbrdhmMa — Lexis-Olivier Ray (@ShotOn35mm) June 8, 2025

La Policía declaró el centro de Los Ángeles como zona de reunión ilegal, ordenando la evacuación inmediata de residentes y negocios. En respuesta, el Gobernador de California, Gavin Newsom, solicitó el retiro de la Guardia Nacional, luego de calificar la medida como una violación a la soberanía estatal.

- Con información de Europa Press