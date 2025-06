California anuncia demanda contra Trump por el despliegue de militares en Los Ángeles

MADRID, 9 Jun (EUROPA PRESS).- El Fiscal General de California, Rob Bonta, anunció la presentación de una denuncia contra el Presidente estadounidense, Donald Trump, y contra el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, por el despliegue "ilegal" e "incendiario" de la Guardia Nacional en Los Ángeles.

Bonta explicó que el envío de tropas a la ciudad supone una violación de la Décima Enmienda de la Constitución, que determina los límites de las competencias federales.

"A primera hora de la mañana del domingo el Presidente Trump y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, federalizaron ilegalmente a dos mil militares de la Guardia Nacional de California durante 60 días [...] Lo hicieron sin autorización del Gobernador Newsom y contra el deseo de las fuerzas de seguridad", explicó.

Bonta considera que la movilización militar fue "innecesaria, contraproducente y, lo más importante, ilegal". "Federalizar a la Guardia Nacional de California supone un abuso de autoridad del Presidente según la ley y no es algo que nos tomemos a la ligera", añadió el Fiscal General.

Antes de la vía militar se podían haber tomado "varias medidas racionales, de sentido común, estratégicas, para zanjar los disturbios y evitar una escalada".

