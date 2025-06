PuntosyComas ¬ Candidatos cuestionados por el Legislativo pierden elección judicial

Los 18 candidatos impugnados por el Poder Legislativo fueron objetados debido a la presunción de que están vinculados a investigaciones penales federales vigentes, incluyendo delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada.

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- Finalmente el Instituto Nacional Electoral no tendrá que preocuparse por revisar nuevamente los perfiles de los 18 candidatos que fueron impugnados por el Poder Legislativo, al considerar que no cumplían los requisitos para estar en la boleta, pues ninguno de ellos ganó sus respectivas votaciones en diferentes circuitos judiciales del país. El pasado domingo 4 de mayo del 2025, el Poder Legislativo de la federación informó que los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y del Senado de la República, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de candidaturas que estarían en las boletas de la elección para renovar el Poder Judicial de la Federación el pasado domingo primero de junio del 2025, porque no cumplían el requisito constitucional de gozar de buena reputación.

Los 18 candidatos impugnados por el Poder Legislativo fueron objetados debido a la presunción de que están vinculados a investigaciones penales federales vigentes, incluyendo delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada.

Sin embargo, el INE sí tendrá que revisar nuevamente los expedientes de dos candidatas que ganaron sus respectivas contiendas para ser juezas de distrito en el estado de Jalisco, pues están impugnadas porque se les considera inelegibles al no tener buena fama pública, pues se les vincula estrechamente con la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder religioso está preso en Estados Unidos, confeso de haber cometido abusos sexuales. Además la presencia en las boletas de candidatos vinculados a La Luz del Mundo, podría haber violado el Estado Laico, que separa los asuntos de gobierno de los asuntos religiosos, como establecen el Artículo 130 constitucional y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Candidatos perdedores

Arturo César Morales Ramírez, magistrado en funciones y candidato a permanecer en su cargo de magistrado en el Primer Circuito de Ciudad de México. Perdió al quedar en la octava posición entre los contendientes a Magistrados en el Distrito Judicial Electoral 10. Senadores y diputados le objetaron por estar imputado por el delito de delincuencia organizada en la hipótesis de delitos contra la salud, en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/050/2007.

Alejandro Tlacuahuac Zitlalpopoca magistrado en funciones en el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito de Puebla. Perdió la oportunidad de permanecer en su cargo al terminar tercero en la votación del Distrito Judicial Electoral 1 de Puebla. Fue impugnado por diputados y senadores pues está imputado por el presunto delito de abuso sexual en la carpeta de investigación FED/FEVIMTRA/FEIDHVM-PUE/0000623/2024.

Leopoldo Javier Chávez Vargas, candidato a Juez de Distrito en Materia Mixta en el Vigésimo Quinto Circuito Judicial del estado de Durango. Perdió al quedar quinto en la votación del Primer Distrito Judicial Electoral de Durango. Diputados y senadores le señalan de haber estado preso casi seis años en en Estados Unidos por tráfico de metanfetamina.

Andrés Montoya García candidato a magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación del Quinto Circuito Judicial de Sonora. Quedó fuera al terminar tercero en el Distrito Judicial Electoral 2 de Sonora. Senadores y diputados le atribuye responsabilidad en la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, ocurrida el 2 de abril de 2005.

Edgar Agustín Rodríguez Beiza candidato a magistrado de Tribunal Colegiado en el Primer Circuito de la Ciudad de México. Perdió al quedar segundo en el Distrito Judicial Electoral 2 de Ciudad de México. Es objetado por diputados y senadores pues en 2017 una de sus alumnas en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas en Ciudad de México lo denunció por abuso sexual, lo que condujo a su vinculación a proceso. El proceso concluyó sin que se resolviera el asunto de fonfo pues la víctima le otorgó el perdon el 26 de marzo de 2019, según cita información de la plataforma digital Animal Político el 14 de julio del 2022.

Francisco Herrera Franco candidato a Juez de Distrito en Materia Penal por el Undécimo Circuito Judicial de Michoacán. Perdió al quedar séptimo en la votación del Distrito Electoral Judicial 1 de Michoacán. Se impugna su candidatura por estar presuntamente vinculado con la delincuencia organizada e implicado en el asesinato de dos periodistas en Michoacán: Roberto Toledo y Armando Linares.

Francisco Martín Hernández Zaragoza candidatura a magistrado de Tribunal Colegiado en el Tercer Circuito en materia penal, con sede en Jalisco. Perdió pues terminpó segundo en los comicios del Distrito Judicial Electoral 1 de Jalisco. Se objetó su candidatura pues siendo Juez de Distrito fue acusado de presunto abuso sexual, en agravio de diversas personas, sancionado y destituido por el Consejo de la Judicatura en febrero del 2015

Angel Antonio Villegas Cortés, aspirante a juez de distrito en materia Mixta del Séptimo Circuito de Veracruz. Perdió pues terminó en el lugar 23 en la votación del Distrito Judicial Electoral 2 de Veracruz. se solicitó la anulación de su candidatura por estar implicado en una carpeta de investigación por amenazas y lesiones en contra de una mujer, en la carpeta de investigación FED/FEVIMTRA/FEIDHVM-PUE/0000623/2024

Noel Castro Melgar, actualmente en funciones, candidato a permanecer en el cargo de juez de distrito en el Quinto Circuito de Sonora. Perdió al quedar en el luger 17 en el Distrito Judicial Electoral 1 de Sonora. Diputados y senadores pidieron la anulación de su candidatura por estar imputado por el presunto delito de peculado y abuso sexual, en la carpeta de investigación FED/BC/ENS/0001655/2024.

Enrique Hernández Miranda actualmente es Juez de Distrito en Materia Penal del Quinto Circuito Judicial de Sonora y quería permanecer en el cargo. Quedó fuera pues terminó segundo en el Distrito Judicial Electoral 2 de Sonora. Se le señaló por haber omitido, indebidamente, imponer medidas cautelares a imputado de delincuencia organizada, en 2024, en el caso de Juvenal Jiménez, alias "El Padrino", presunto líder de una red internacional de trata de personas.

Conrado Alcalá Romo, es Juez de Distrito en Materia Penal del Tercer Circuito Judicial de Jalisco y pretendía permanecer en su cargo. Perdió pues quedó quinto en la elección del Distrito Judicial Electoral 3 de Jalisco. Diputados y senadores le señalaron de que, en forma idebida, en 2023 dejó sin efecto un auto de formal prisión y ordenó reponer el procedimiento en contra de Héctor Palma Salazar, alias “El Güero Palma”, fundador del Cártel de Sinaloa.

María de Jesús López Guzmán, candidata a juez penal en el Vigésimo Circuito Judicial de Chiapas. Quedó fuera al terminar tercera en el Distrito Judicial Electoral de Chiapas. Su candidatura fue objetada por señalamientos de que fungió como abogada defensora del procesado A.A.R, a quien se le imputó el delito de delincuencia organizada en la hipótesis de secuestro, en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDMS/318/2014 radicada como causa penal 057/2014.

Fernando Escamilla Villarreal, candidato a juez de Distrito en Materia Penal del Cuarto Circuito Judicial de Nuevo León. Terminó cuarto en los comicios del Distrito Judicial Electoral 3 de Nuevo León. Se pidió la anulación de su candidatura pues ha sido abogado defensor de personas imputadas de pertenecer a delincuencia organizada, como el narcotraficante y exlíder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales.

Jesús Humberto Padilla Briones, candidato a juez de distrito en Materia Penal, por el Cuarto Circuito Judicial de Nuevo León. Perdió pues terminó segundo en el Distrito Judicial Electoral 3 de Nuevo León. Al objetar su candidatura diputados y senadores adviertieron que fue puesto a disposición de la autoridad judicial luego de ser detenido por portación de arma de fuego y delitos contra la salud.

Diana Montserrat Partida Aramburo, Juez de Distrito en Materia Penal en el Primer Circuito Judicial de la Ciudad de México, y candidata a permanecer en el cargo. Perdió pues quedó cuarta en el Distrito Judicial Electoral 6 de Ciudad de México. Está cuestionada por haber ordenado la liberación de personas presuntamente vinculadas a la delincuencia organizada, como Marcelino Ticante Castro, “El Fantasma”, presunto jefe de seguridad de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Julio Veredín Sena Velázquez, juez en funciones en materia penal y candidato permanecer en su cargo en el Primer Circuito Judicial de Ciudad de México. Perdió al quedar segundo en el Distrito Judicial Electoral 8 de de la capital del país. Se le señala de haber otorgado indebidamente, en el 2019, una suspensión que impidió la extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara.

Aníbal Castro Borbón, juez de distrito en funciones, que buscaba permanecer en su cargo en el Quinto Circuito Judicial de Sonora. Perdió pues quedó segundo en el Distrito Judicial Electoral 1 de Sonora. Se le acusa de que en septiembre del 2024 dictó sentencia absolutoria a Isidro “N”, sujeto presuntamente vinculado a la delincuencia organizada.

Jesús Karina Almada Rábago, en funciones, pretende permanecer como Juez de Distrito en el Quinto Circuito Judicial de Sonora. Perdió pues quedó décima en el Distrito Judicial Electoral 2 de Sonora. Se objetó su candidatura porque se le señala de haber sido abogada defensora del procesado D.M.L, a quien se le relacionó con el Cartel de Sinaloa por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, contra la salud, posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDMS/369/2013.

Dos de la Luz del Mundo

Quien no alcanzó un lugar como magistrado en el nuevo Poder Judicial de la Federación fue Job Daniel Ibarra Wong, candidato a magistrado en materia laboral en el Tercer Circuito de Jalisco, a quien se le señala de ser ministro de culto de la iglesia La Luz del Mundo. “La Constitución mexicana impide a los líderes de culto ser votados y ocupar puestos públicos. Wong ha negado ejercer un cargo de dirección en la iglesia, pero las víctimas de Naasón Joaquín, llamado por sus fieles Apóstol de Jesucristo, han adjuntado en su recurso [de impugnación ante el INE] publicaciones de redes sociales que confirman la intensa actividad religiosa del candidato”, señaló el diario El País en su publicación del martes 25 de marzo del 2025.

También se quedó lejos de su sueño de ser magistrada en materia del trabajo en el Décimo Sexto Circuito de Guanajuato Cinthia Teniente Mendoza, Presidenta Municipal de Villagrán, por Morena, además de esposa del senador morenista Emmanuel Reyes Carmona, a quien se le atribuyen vínculos estrechos con la cúpula de la iglesia La Luz del Mundo, según referencias de los diarios Reforma y Milenio publicadas el jueves 3 de abril del 2025. El senador Reyes Carmona es el suplente de Marcelo Ebrard Casaubón, quien dejó el senado para desempeñarse como Secretario de Economía en el gabinete de Claudia Sheinbaum Pardo.

Tampoco logró su empeño de ser Jueza de Distrito Betzabeth Almazán Morales, candidata en el Circuito Judicial Número 3 de Jalisco, quien ha publicado varios artículos defendiendo la inocencia de Naasón Joaquín máximo líder de la iglesia La Luz del Mundo, a pesar de que el líder religioso se declaró culpable en Estados Unidos por abuso sexual de menores y permanece preso en el vecino país, advierte el periódico El País, en la información publicada el martes 25 de marzo del 2025.

Almazán Morales señala que el Apóstol de Jesucristo, como se denomina a Naasón Joaquín, fue objeto de “acciones maliciosas” y quedó “atrapado en las garras de un sistema de justicia manejado al antojo de unos cuantos”, víctima de “arbitrariedades” de los fiscales y jueces de Estados Unidos, que lo trataron “de manera hiriente y denigrante”. La aspirante a jueza federal fustiga también a las denunciantes de Nassón Joaquín, a las que llama, entre comillas, “víctimas”, y de las que dice que “nadie conoce”, agrega el periódico El País.

Quien sí logró ganar una posición en el nuevo Poder Judicial Federal fue Madián Sinaí Menchaca Sierra, quien será jueza en materia administrativa en el Tercer Circuito Judicial de Jalisco. Ella es hija del obispo Nicolás Menchaca Tristán, principal figura de la iglesia de la Luz del Mundo tras la captura y encarcelamiento de Naasón Joaquín García, es decir, quien quedó al frente de la congregación evangélica tras el encarcelamiento del también llamado Apóstol de Jesucristo, señala la versión compartida por los periódicos Reforma y Milenio, en publicaciones del jueves 3 de abril del 2025.

Eluzai Rafael Aguilar será jueza penal en el Distrito Judicial 4 del Circuito Judicial 3 de Jalisco. La organización “Defensorxs” informó que es maestra en escuelas de la Hermosa Provincia, colonia donde se asienta la iglesia La Luz del Mundo en Guadalajara. Además, también advierten que es hija del obispo de la Luz del Mundo, Samuel Rafael Quintana, apologista de Naasón Joaquín, pese a que ya se encuentra preso y condenado en una cárcel de Estados Unidos acusado de abuso sexual. Además, es integrante de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM), una de las organizaciones a través de las cuales la Luz del Mundo opera política y económicamente, según datos publicados este lunes 9 de junio del 2025 por los periódicos Reforma y El Economista.

Pedro Mellado Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado/ Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).