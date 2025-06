Trump agrede visitantes y vecinos, quita visas y maltrata migrantes previo al Mundial

La Copa Mundial de la “unidad” que organizan México, Canadá y Estados Unidos está a un año de iniciar. El contexto actual avizora un escenario poco alentador con el Gobierno de Donald Trump endureciendo sus políticas migratorias, incluso hacia aquellos con estatus legal, así como sus amenazas arancelarias que ya le han valido un resquebrajamiento en las relaciones comerciales con sus socios de la región.

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).– “Unidos 2026” fue el nombre de la candidatura que en junio de 2018 ganaron México, Canadá y Estados Unidos para organizar la Copa Mundial de fútbol que tendrá lugar en 16 ciudades de estos tres países exactamente dentro de un año. “El poder de la unidad, la unidad de tres naciones juntas, ofreciendo algo que ningún otro país, incluido el mío, puede ofrecer. Eso marcó la diferencia”, celebró el 13 de junio de 2018 Carlos Cordeiro, el entonces dirigente del futbol estadounidense. Hoy esa unidad se ha resquebrajado en la segunda era Trump, con políticas migratorias que se han centrado en la persecución y la represión, en el peor momento en las relaciones entre esos países a quienes el Presidente de EU tiene bajo medidas arancelarias que ha extendido por todo el mundo bajo el manto de su movimiento: Make America Great again.

Norteamérica ganó hace siete años a Marruecos la realización de este evento deportivo gracias al cabildeo de mexicanos y canadienses. En ese entonces Trump estaba en el segundo año de su mandato, mientras que Justine Trudeau se encontraba en su punto alto, y Enrique Peña Nieto, en la antesala de dejar el poder por la puerta de atrás en medio de cuestionamientos de corrupción que lo siguen a la fecha. El grueso de las dudas de aquel entonces se centraron en Trump y en su discurso virulento contra migrantes y su ataque a México de pagar por un muro fronterizo. A eso se sumó que el Presidente de EU hizo amenazas veladas que parecían vincular los acuerdos comerciales con el apoyo a la candidatura de “Unidos 2026”.

Funcionarios de la FIFA y otras personas cercanas al proceso afirmaron a The Financial Times que Estados Unidos tendría que agradecer a Canadá y México la aplastante victoria de esa candidatura. “La candidatura norteamericana reorganizó su liderazgo para contar con tres copresidentes, uno de cada uno de los países candidatos. Se consideró que esta medida atraía aún más la atención pública a Canadá y México, a pesar de que Estados Unidos albergará la mayoría de los partidos, incluida la final”, reportó el medio inglés.

Hoy la dudas sobre el Gobierno de EU de llevar a buen puerto esta competencia han resurgido en la segunda era Trump justo cuando sus políticas migratorias se han centrado en la persecución y la represión, y particularmente cuando ha atacado a los gobiernos de México y Canadá con medidas políticas y comerciales, como lo ha hecho, en general contra todo el mundo. De hecho, de las 16 ciudades anfitrionas del Mundial, 11 están en suelo estadounidense. Se estima además, que, en los tres países, 6.5 millones de personas asistirán al torneo, la mayoría en suelo estadounidense.

“Actualmente hay una fuerte crisis diplomática entre las tres partes, dejando a un lado China, son los tres países en los que actualmente se puede concentrar una gran problemática diplomática y comercial entre los países. Ahora, no podemos dejar al lado el retiro de los Estados Unidos en mesas de trabajo en temas tan graves como el medio ambiente y eso podría detonar una serie de protestas que permitan visibilizar social y políticamente esta situación. Entonces, por un lado tenemos la situación económica que Trump ha presionado desde el día 1 de su administración y el tema migratorio que sin duda creo que será la siguiente nota por los próximos meses”, comentó Avelino Meza, secretario general de Fuerza Migrante.

A eso se suma el polémico anuncio de Donald Trump sobre la prohibición de viajes a Estados Unidos para personas de 12 países que ha generado preguntas sobre las implicaciones para la próxima Copa Mundial. Algunos equipos que se han clasificado para el Mundial de Clubes tienen jugadores de países incluidos en la prohibición de viajes, e Irán, que sí figura en la lista, ya se ha clasificado para el Mundial de 2026. Los países incluidos en la prohibición de viajes son: Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Los nacionales de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela también podrían enfrentar algunas restricciones.

Con esta candidatura común, México pasará a la historia como el único país en ser sede de tres copas mundiales de futbol, antes lo hizo en 1970, torneo conquistado por el Brasil de Pelé, y en 1986, donde Diego Armando Maradona cautivó al mundo entero con su gol a Inglaterra y la famosa mano de Dios que llevaron a Argentina a decidir su suerte ante la entonces Alemania Federal a quien vencieron para ser campeones del mundo. Este torneo también será histórico para el Estado Azteca, que recibirá su tercer juego inaugural luego del México contra URSS de 1970 y el Bulgaria contra Italia de 1986.

Para Canadá será su primer mundial, aunque sólo tendrán a Vancouver y Toronto como sedes, mientras que Estados Unidos tendrá por segunda vez el máximo torneo del balompié internacional luego de que en 1994 Brasil venciera a Italia desde los 12 pasos en el estadio Rose Bowl de Los Ángeles, un partido recordado por el penal fallado del astro italiano Roberto Baggio. En esta ocasión, la final será en Nueva York, una ciudad con corazón y fuerza migrante, que es a su vez de donde proviene Donald Trump, y en donde no se descarta la realización de protestas como ha ocurrido en los últimos días en las ciudades estadounidense que tendrán partidos mundialistas.

“Tendríamos que ver qué tanto la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York, así como el estado de New Jersey, dan protección o defensa de estas acciones (de protesta), que es parte de la retórica que California ha tenido. Tanto el Gobernador (de California, Gavin Newsom) como la Alcaldesa de Los Ángeles (Karen Bass) han sido fervientes defensores de la comunidad migrante y han amagado al Gobierno Federal, situación que no se ha dado en otros estados. Y tendríamos que esperar pues este proteccionismo, esta seguridad que ofrece tanto el Estado como las ciudades para ver cómo será el comportamiento, las acciones sociales”.

La académica, investigadora y analista, la doctora Guadalupe Correa-Cabrera señaló en entrevista otros factores que deben tenerse presentes: el encarecimiento que está teniendo la falta de mano de obra migrante así como la poca inversión en infraestructura que están generando las políticas antimigrantes de Trump. A eso, añadió, la problemática en ciudades como Los Ángeles, sede mundialista, con el alto número de personas sin hogar, una cifra que en marzo pasado ascendía a más de 29 mil personas, algunas de ellas con problemas de adicciones.

“Estas ciudades no están ni siquiera preparadas para que sean un mundial. Nunca pensamos decirlo, pero la ciudad de Los Ángeles sin espacios de altísima conflictividad, de mucha violencia, el tema de las drogas, el tema de la pobreza extrema, el tema de pues de las personas sin hogar también pues hacen de la organización de este mundial pues mucho más difícil. No nada más Trump no quiere dejar a la gente entrar, sino también cómo los va a dejar entrar, cómo les va a dar la bienvenida. La infraestructura que tendría que generarse en este momento pues es es es muy importante”, expuso la doctora Correa-Cabrera.

La académica ahondó, además, que además de la cuestión migratoria, está la arancelario y que en ese año 2026 habrá elecciones intermedias que obligarán a Trump a operar bajo una lógica electoral que satisfaga a su base electoral. “Cada vez que Trump tiene un problema interno, empieza otra vez a amenazar a sus socios de que se van a aplicar aranceles y Trump tiene que mantener contenta su base de apoyo y la base de apoyo quiere cierres de fronteras, quiere acciones contundentes en el ámbito migratorio. Se le ha mal informado al público diciendo que la migración indocumentada es un problema para el país, cuando en realidad los trabajos que se desempeñen, la mano de obra no calificada, desempeña trabajos que los ciudadanos estadounidenses no quieren no quieren realizar”, expuso.

Desde Canadá también se han encendido alarmas. Vijay Setlur, experto en marketing deportivo y negocios deportivos de la Escuela de Negocios Schulich de la Universidad de York, sostuvo a la CBC News que de continuar así el clima político actual en EU podría ser un factor disuasorio considerable, especialmente para los aficionados de países con conflictos con Estados Unidos.

"Podría imaginarme a los aficionados alejándose por miedo a ser detenidos. Aunque estén allí para ver fútbol, ​​podrían ser acusados ​​de espionaje o algo similar", declaró Setlur a CBC News. "Podría ser un gran problema".

Alan Rothenberg, quien dirigió la Copa Mundial de 1994 y supervisó la candidatura para albergar la Copa Mundial Femenina de 1999 como entonces presidente de la Federación Estadounidense de Fútbol, ​​declaró en días pasados a The Associated Press que cree que los aficionados seguirán asistiendo a la Copa Mundial de la FIFA.

Ciertamente así ocurrió en Rusia 2018 donde hubo dudas sobre las violaciones a derechos humanos, o en Qatar 2022, en donde se prohibió el consumo de alcohol en estadios, aún cuando una marca de cervezas era una de las patrocinadoras oficiales. "Gran parte de esto es un acuerdo entre gobiernos", dijo Rothenberg. "Un apasionado del fútbol no se va a detener por eso".

No obstante, para muchos no pasó desapercibido el ultimátum de vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, quien durante la primera reunión del grupo de trabajo de la Copa Mundial a principios de mayo aclaró que los visitantes deben "regresar a casa" después de asistir a los partidos."De lo contrario, tendrán que hablar con la secretaria Noem", dijo entre risas mientras Trump sonreía a su lado, refiriéndose a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, cuyos amenazadores spots han llegado a los televisores mexicanos como al final lo harán los partidos del mundial 2026, en donde México ya tiene asegurado su boleto y apenas un puñado de partidos.

